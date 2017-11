Überraschend starker Erfolg der Demokraten in Virginia

USA

8. November 2017

Entgegen der Umfragen konnte der Demokrat Ralph Northam am gestrigen Dienstag die Gouverneurs-Wahlen Virginia klar gewinnen. Die Linksliberalen dürften daraus Hoffnung ziehen. Aber der Rechtspopulismus von Donald Trump ist damit noch längst nicht geschlagen.

Mit 54 zu 45 Prozent hat der Demokrat Ralph Northam gestern Abend in Virginia überraschend klar die Gouverneurswahlen in Virginia gegen den Republikaner Ed Gillespie gewonnen. Letzte Umfragen hatten dem Arzt und Militärveteranen nur einen Vorsprung von etwa drei Prozent gegeben. Damit errangen die Demokraten in einem für sie extrem wichtigen Gliedstaat genau ein Jahr nach der Niederlage von Hillary Clinton die erste Wahl von nationaler Bedeutung der Trump-Ära.

Der Präsident hatte Gillespie am Wahltag noch per Twitter von seiner Asienreise aus unterstützt (Link), distanzierte sich jedoch umgehend von dem langjährigen Lobbyisten und Partei-Offiziellen. Nach Bekanntwerden der Niederlage tweetete Trump, Gillespie habe zwar hart gearbeitet, aber seine Botschaft nicht voll angenommen (Link).



Dies trifft nicht zu (siehe topnews vom Montag). Gillespie hatte im ländlichen Virginia weisse Wähler mit den rechtspopulistischen Parolen Trumps umworben und etwa gegen Gangs aus Mittelamerika agitiert. Doch in den Bevölkerungszentren im Nordosten hatte Gillespie klugerweise die dort überwiegenden, gebildeten Wähler mit besseren Einkommen mit einem moderaten Wirtschafts-Konservatismus angesprochen.

Doch diese Rechnung ging nur teilweise aus: Gillespie musste im Nordosten eine schwere Niederlage einstecken. Die Linksliberalen gewannen jedoch im ganzen Staat eine grosse Zahl von Mandaten und stellen nun mit Justin Fairfax den ersten Lieutenant Governor Virginias afroamerikanischer Herkunft. Daneben könnten die Demokraten 17 oder mehr Sitze in der unteren Parlamentskammer von Virginia gewinnen und dort womöglich die Mehrheit stellen. Etliche Ergebnisse waren bei Redaktionsschluss noch offen. Dies wäre ein historischer Erfolg. Viele der erfolgreichen Kandidaten sind Frauen und/oder gehören Minoritäten an.

Die Partei hatte enorme Energie in die Mobilisierung von Stammwählern wie Afroamerikanern und Hispanics investiert und unter anderem Barack Obama für Auftritte in schwarzen Zentren wie Richmond entsandt. Diese Mühe hat sich laut ersten Erhebungen offenkundig mit einer starken Beteiligung demokratischer Wähler ausgezahlt. Die Republikaner verzeichneten dagegen eine schwache Partizipation. Aber Gillespie hatte aufgrund der demographischen Komplexität von Virginia kaum eine andere Strategie zur Hand, als die eben beschriebene, zweispurige Botschaft für ländliche Regionen und urbane Zentren.

Obwohl Demokraten wie der scheidende Gouverneur und langjährige Clinton-Intimus Terry MacAuliffe nun schon das Ende der Trump-Ära beschwören, sollte der Sieg Northams nicht überbewertet werden: Virginia verliert aufgrund des Zuzugs gebildeter Weisser und Asiaten, sowie von Latinos seit Jahrzehnten ein historisch konservativ geprägtes Profil und wird zunehmend von einem «Swing State» zu einer Hochburg der Demokraten. Northam hat bessere Ergebnisse erzielt, als Hillary Clinton und die Partei zurück auf das Erfolgs-Niveau von Barack Obama geführt.



Doch Trump hat die Präsidentschaft gewonnen, weil er den Demokraten zahlreiche, weisse Wähler ohne Hochschulbildung in den alten Industriestaaten des Nordens abspenstig machen konnte. Der Sieg in Virginia macht den Linksliberalen daher Mut. Aber ihre strategischen und programmatischen Probleme haben die Demokraten damit noch lange nicht gelöst. [AM]