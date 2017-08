Übernahme der nordöstlichen Grenze des Libanons

HIZBOLLAH

1. August 2017

Austausch von miteinander verfeindeten Milizionären.



Ein Konvoi von Autobussen war am Montag nach Angaben der «Jerusalem Post online» damit beschäftigt, im Austausch gegen Gefangene der schiitischen Hizbollahmiliz Angehörige der Jabhat al-Nusra Front und Flüchtlinge aus der libanesischen Grenzregion nach Syrien zu transportieren. Unter einem lokalen Waffenstillstandsabkommen zwischen der libanesisch-schiitischen Gruppe (Hizbollah) und den sunnitischen Militanten sollten am Montag rund 9000 Kämpfer und ihre Familienangehörigen nach Angaben einer Medieneinheit der Hizbollah ins Rebellenterritorium in Syrien gefahren werden. Der Deal schliesst die Wegfahrt aller Nusra-Militanten (früher Alliierte der Al-Qaida) aus der nordöstlichen Grenzregion des Libanons rund um die Stadt Arsal ein, sowie auch von allen Zivilisten umliegenden Flüchtlingslagern, die die Gegend ebenfalls zu verlassen wünschen. Die Hizbollah hat letzte Woche den Grossteil der felsigen, bergigen Zone von Jaroud Arsal übernommen, nachdem die Miliz zusammen mit der syrischen Armee eine Offensive lanciert hatte im Bestreben, die Militanten aus ihren letzten Standpunkten entlang der Grenze zu vertreiben. In einer nächsten Phase dürfte eine nahegelegene Enklave in den Händen des «Islamischen Staates» (IS) ins Visier genommen werden. Die erste Phase des von der internen libanesischen Sicherheitsagentur ausgehandelten Waffenstillstands wurde am Sonntag abgewickelt, als die beiden Seiten die sterblichen Überreste von ums Leben gekommenen Kämpfern austauschten. Die Hizbollah spielte eine wesentliche Rolle bei der Bekämpfung von Militanten entlang der Grenzen während des syrischen Bürgerkriegs. Sie entsandte tausende eigener Kämpfer zur Unterstützung der Regierung von Bashar Assads Regierung im Kampf gegen Rebellengruppen. Das Libanesische Rote Kreuz hat sich an der Logistik der Aktion beteiligt. Im syrischen Konflikt, der immer noch fortdauert sind bis jetzt hunderttausende von Menschen ums Leben gekommen, während mindestens 11 Millionen aus ihren Heimen vertrieben worden sind. Fast 1,5 Millionen Flüchtlinge haben sich in Libanon niedergelassen – etwa ein Viertel der Bevölkerung dieses Landes – wo sie meistens in notdürftigen Konditionen leben. [TA]