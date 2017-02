Überlebende fordern Solidarität mit Flüchtlingskindern

TRUMP

8. Februar 2017

Ein Verband von «Kindertransport»-Überlebenden kritisiert den Einwanderungsstopp der US-Regierung.

Kurz vor Beginn des Zweiten Weltkrieges konnten britische Aktivisten etwa zehntausend jüdische Kinder aus Deutschland, Österreich und der Tschechoslowakei vor der Ermordung durch die Nazis retten. Nun zeigt mit der «Kindertransport Association» (http://kindertransport.org) ein Verband dieser Überlebenden Solidarität mit Flüchtlingskindern aus Lateinamerika, sowie Syrien und anderen muslimischen Staaten, denen die Trump-Regierung die Einreise in die USA verweigern will.

Die «Kinder» erklären in einem offenen Brief an Trump, dass über zehn Millionen von derzeit 21 Millionen Flüchtlingen Kinder seien (Link). Dank der Zivilcourage der Briten sei es ihnen selbst möglich gewesen, als Erwachsene wertvolle Beiträge für ihre neuen Heimatländer zu leisten, heisst es in dem Brief. Diese Möglichkeit sollten auch die heutigen Flüchtlingskinder erhalten.

Das Schreiben hebt zudem die Hilfsaktionen von Kirchen, Synagogen und Moscheen überall in den USA hervor, die Flüchtlinge willkommen heissen. Dies würde Leben retten und amerikanische Gemeinden stärken.

Daneben hat die New Yorker Polizei Montagnacht 20 liberale Rabbiner an einer Demonstration gegen den Einreise-Stop in der Nähe des Trump Tower verhaftet (Link).

Laut einer aktuellen Umfrage lehnen 51 Prozent der Amerikaner den Einreise-Stop Trumps für Bürger sieben muslimischer Staaten ab. Bei dem Stop für die Aufnahme von Flüchtlingen liegt dieser Wert bei 60 Prozent und 70 Prozent sind gegen die permanente Abweisung von Flüchtlingen aus Syrien. Nur 42 Prozent der Befragten geben Trump positive Noten als Präsident (Link). [AM]