Überbevölkert und sehr religiös

Die Prognose über Israels Zukunft sieht etwa gleich aus wie ein Be-such an der zentralen Busstation von Jerusalem: zusammengepfercht und sehr religiös.

Laut einem neuen Bericht der israelischen Regierung wird sich die jüdische Bevölkerung des Staates in rund 40 Jahren verdoppeln. Etwa 29 Prozent, oder 5,25 Millionen der angenommenen 18 Millionen Einwohner, werden charedisch-orthodoxe Juden sein. Das ist mehr als das Dreifache der gegenwärtigen neun Prozent. «Israel wir die höchste Bevölkerungsdichte in der westlichen Welt haben», sagte Sergio Della Pergola, ein bekannter israelischer Demograf und Mitglied des Lenkungsausschusses des Berichts. «Interessanterweise werden Charedim den Arabern den Platz als die grösste Minderheit streitig machen.»

Das Statistische Zentralbüro hat seine frühere, 2012 aufgestellte Prognose nach oben korrigiert. Zuerst hatte es noch geheissen, dass die Bevölkerung im Jahr 2059 auf rund 15,5 Millionen Menschen anwachsen wird – unter ihnen 4,5 Millionen Charedim. Della Pergola betonte aber, das statistische Büro sei fälschlicherweise von einer weiteren Abnahme der israelischen Fruchtbarkeitsrate ausgegangen. Sollte dieser Bericht sich allerdings als richtig erweisen, wird Israel dichter bevölkert sein als die Westbank und der Gazastreifen zusam­men­genommen es heute sind. Einige Experten haben vor einer bevorstehenden Katastrophe ge-warnt, doch Della Pergola ist der Meinung, dass Israel immer noch Platz zur Ausdehnung ausserhalb der Region Jerusalem-Tel Aviv, dem geografischen Zentrum, habe. Es geht um das, was die Israeli die «Peripherie» nennen. «Israel besitzt ein riesiges unterbevölkertes Stück Land», so der Demograf. «Kann man die Menschen gleichmäs-siger in der Peripherie verteilen, wird die Dichte kein Problem sein. Ich habe allerdings in dieser Frage noch keine Strategie bei der Regierung entdecken können.» Die Regierung hat einen Förderungsplan in die Tat umgesetzt, der sich auf arme ländliche Orte konzentriert, doch ein unlängst vom Staatskontrolleur veröffentlichter Bericht wirft dem ehemaligen Wohnbauminister Uri Ariel vor, Dutzende Millionen von Schekel zweckentfremdend eingesetzt zu haben, obwohl sie für solche Orte bestimmt gewesen seien. Gilad Malach, der den Bericht des Statistischen Zentralbüros für das Israelische Demokratie-Institut analysiert hat, bemerkt, dass andere Gesellschaften imstande ge-wesen seien, sich der hohen Bevölkerungsdichte anzupassen. «Es muss nicht unbedingt in eine Katastrophe münden», sagte er. «Singapur und Hong Kong sind sogar noch stärker bevölkert (als Israel es dereinst sein dürfte, Anm. d. Red.), und es handelt sich um erfolgreiche Staaten. Grossstädte funktionieren fast wie Staaten.»

Israel wächst vor allem wegen seiner Geburtenrate so rasch. Diese ist laut Della Pergola eine der höchsten der 100 weltweit am meisten entwickelten Staaten.

Arabisch-israelische Frauen, die einst ausser­gewöhnlich viele Kinder bekamen, haben heute im Durchschnitt 3,1 Kinder, gleich viel wie ihre jüdischen Mitbürgerinnen. Laut dem Bericht des Statistischen Zentralbüros, werden 2059 Araber 20 Prozent der israelischen Bevölkerung ausmachen, verglichen mit den gegenwärtigen 21 Prozent. Im Gegensatz dazu hat sich die charedische Geburtenrate, die nach unten tendierte, als 2003 die Kindersubventionen reduziert wurden, die letzten fünf Jahre bei 6,9 Kindern pro Frau stabi­lisiert. Malach ist der Ansicht, der projizierte charedische Bevölkerungsboom sollte für Israel ein «Aufruf zum Handeln» sein. Er empfiehlt der Re-gierung und der Zivilgesellschaft, in die charedische Bildung und in die Integration ihrer Arbeits­­kraft zu investieren. Darüber hinaus sollte der Staat seine Politik kinderreichen Familien gegenüber neu überdenken.

Dahinter steckt der Gedanke, dass angesichts der Tatsache, dass die charedische Gemeinschaft ein immer grösserer Bestandteil der israelischen Gesellschaft wird und wirtschaftlich selbstständig werden sollte, doch einige politische Richtlinien des Staates laufen darauf hinaus, die Charedim dazu anzuhalten, ausserhalb des Arbeitsmarktes zu verharren. Hunderttausende charedische Männer­ erhalten staatliche Stipendien von 120–215 Dollar pro Monat, um in einer Jeschiwa (Talmud-Hochschule) zu lernen. Knapp die Hälfte von ihnen arbeitet nicht. Allerdings ist dieser Prozentsatz im Laufe des letzten Jahrzehnts unregelmässig gesunken. Charedische Familien profitieren auch disproportional von den monatlichen staatlichen Kinderzulagen von 42–52 Dollar pro Kind. «Wenn wir uns auf die geburtenfördernde Politik konzentrieren und speziell auf die Integration der Ultraorthodoxen in die Gesellschaft», sagte Malach, «würden sich die dramatischen Wachstumsprognosen vielleicht nicht erfüllen. Eine solche Konzentration wäre auch gut für das Wohlergehen des Staates Israel.»

Obwohl in den letzten Jahren Hunderte Mil-lionen von Dollar in die charedische Bildung und Beschäftigung investiert worden sind, ist 2016

die Kinderzulage wieder eingeführt worden, und zwar als Bedingung der charedischen politischen Parteien, der Regierungskoalition beizutreten. Della Pegola stimmt der Aussage zu, dass eine veränderte Regierungspolitik die Geburtenrate der Charedim senken könnte. Gleichzeitig besteht er jedoch auf der Richtigkeit des Berichts des Statistischen Zentralbüros im Bereich von «Hunderttausenden». Der Bericht habe, so sagte er, den Trend Richtung Beschäftigung der Charedim be-rücksichtigt.

Laut Moshe Friedman, CEO von Kamatech, einer nicht profitorientierten Organisation, die hilft, die Charedim in die Hightech-Industrie zu integrieren, besteht kein Grund, das Wachstum seiner Gemeinde zu fürchten. Seine Gruppe habe seit dem Beginn ihrer Aktivitäten vor fünf Jahren, wie er sagt, 7000 Leute ausgebildet oder Jobs für sie gefunden. Er könne zudem nicht jede Person zufriedenstellen, die sich beteiligen möchte. Ein auf 40 Personen zugeschnittener Kurs über Cyber-Sicherheit erhielt nicht weniger als 900 Anmeldungen. «Ich stelle einen guten Trend bei Charedim fest, Bestandteil der Gesellschaft und der Wirtschaft werden zu wollen», erklärte Friedman. «Der neue Bericht unterstreicht die Wichtigkeit der Arbeit, die wir erledigen, um Charedim zu helfen, sich in der Gesellschaft zu integrieren. Das wird, so denke ich, funktionieren.»

Andrew Tobin ist Redaktor der Jewish Telegraphie Agency. Zuvor war wer als Redaktor und Reporter für die englischsprachige Ausgabe von «Haaretz» und als Reporter für die «Times of Israel» tätig.