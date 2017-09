Über Tiere

EVA MENASSE

8. September 2017

Die österreichische Journalistin und Schriftstellerin Eva Menasse («Vienna», 2005) wird kommende Woche ihr neues Buch «Tiere für Fortgeschrittene» in Basel vorstellen.

Das Werk gibt tiefe Einblicke in die Welt der Tiere: Jahrelang hat Eva Menasse Tiermeldungen gesammelt. Im Buch geht es zum Beispiel um Raupen, die sich ihr eigenes Grab schaufeln; um Haie, die künstlich beatmet werden, oder um Schmetterlinge, die sich an Krokodilstränen laben. Jede Erzählung im Buch geht von einer kuriosen Tiermeldung aus und widmet sich schliesslich doch dem Menschlichen. Ein alter Despot kann nicht verhindern, dass die Demenz seiner Frau auch die eigene Vergangenheit löscht. Einer Mutter, die ein muslimisches Kind gegen Anfeindungen in Schutz nimmt, verschwimmen selbst die Grenzen zwischen Gut und Böse. Moderiert wird der An-lass von Alain Claude Sulzer. Eva Menasse wurde 1970 in Wien ge-boren, sie lebt als freie Schriftstellerin in Berlin. Sie wurde für ihren Roman «Quasikristalle» mit dem Heinrich-Böll-Preis ausgezeichnet. Im Jahr 2015 war sie als Stipendiatin in der Villa Massimo in Rom und erhielt für ihr bisheriges Werk den Jonathan-Swift-Preis für Satire und Humor. VW

Donnerstag, 14. September, 19 Uhr, Literaturhaus, Barfüssergasse 3, Basel. www.literaturhaus-basel.ch