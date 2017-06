Über die Hälfte der muslimischen Asylsuchenden hat antisemitische Gefühle

DEUTSCHLAND

6. Juni 2017

Eine von der Hanns-Seidel-Stiftung durchgeführte Studie.

Auf über die Hälfte der muslimischen Asylsuchenden in Bayern treffen die klassischen antisemitischen Charakterzüge zu. Das ergab nach Angaben der «Jerusalem Post» eine Studie der Hanns-Seidel-Stiftung. Dieser der Partei der Christlich-Sozialen Union (CSU) nahestehende Denktank befragte während 2016 im Bundesstaat Bayern fast 800 Flüchtlinge aus Syrien, Eritrea, Irak und Afghanistan. «Über die Hälfte der muslimischen Asylbewerber zeigten klare Tendenzen eines antisemitischen Verhaltensmusters», schriebendie Autoren der 201 Seiten starke Studie. 52 Prozent der aus Syrien stammenden Muslime bejahten die Frage, ob Juden zuviel Einfluss in der Welt ausüben würden. 53 Prozent der Iraker und gar 60 Prozent der Afghanen teilten diese Ansicht, während nur gerade 5,4 Prozent der aus Eritrea (einem Land mit einer christlichen Mehrheit) stammenden Flüchtlinge dieser Meinung waren. – Im April ergab eine neuer Bericht der deutschen Regierung das Resultat, dass 40 Prozent der deutschen Öffentlichkeit eine modern-antisemitische Haltung haben: Den Hass auf Israel. Die Seidel-Stiftung meinte zu ihrer Studie, der Antisemitismus in allen Altersgruppen und Bildungshintergründen sei im Bildungssystem der Ursprungsländer der Flüchtlinge verankert. Es gebe «emotionale Vorurteile» gegen israelische Familien seitens der Flüchtlinge. Die Studie befragte die Flüchtlinge auch über ihre Ansichten zu Frauen, die Gründe, warum sie ihre Heimat verlassen haben, und ob sie in Deutschland zu bleiben wünschten. [TA]