Über 100 Tote bei Bombenexplosion in Aleppo

SYRIEN

16. April 2017

Bei den Opfern handelt es sich um Personen, die gemäss einem Abkommen hätten evakuiert werden sollen.

Rund 100 Tote und über 500 Verletzte (al-Jazeera) forderte am Samstag eine Bombenexplosion in der umkämpften syrischen Stadt Aleppo. Der Anschlag traf einen Autobuskonvoi, der darauf gewartet hatte, in den von Regierungstruppen gehaltenen Teil von Aleppo überzusetzen. Dabei wurden zahlreiche Menschen getötet oder verletzt, die am Vortag auf Grund eines Abkommens zwischen Regierungstruppen und Rebellen aus den zwei schiitischen Rebellendörfern al-Foua und Kefraya in der nahen Provinz Idlib evakuiert worden waren. Die Durchführung des Abkommens war ins Stocken geraten, als die Explosion die Gegend erschütterte. Dadurch stecken tausende von Menschen sowohl aus Regierungs- aus auch aus Rebellenteilen von Aleppo an zwei Transitpunkten in Aussenbezirken der Stadt fest. Über die Urheberschaft der Explosion herrschte am Samstagabend noch Unklarheit. [TA]