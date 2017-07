U-Boot-Skandal schlägt hohe Wellen

ISRAEL

Jacques Ungar, 14. Juli 2017

Binyamin Netanyahu gerät in der U-Boot-Affäre in Bedrängnis – enge Vertraute des Premiers sollen in den Fall verwickelt sein.



Durch zahlreiche Reisen nach Osteuropa und auf den afrikanischen Kontinent sowie durch den Empfang zahlloser ausländischer Politiker, die sich in Jerusalem trotz extremster Sommerhitze die Klinke reichen, versucht Regierungschef Binyamin Netanyahu vorrangig zwei Dinge zu erreichen: Erstens seine aussenpolitische Position zu festigen, um die erneute antiisraelische, an Geschichtsklitterung kaum noch zu überbietende Resolution der UNESCO – dieses Mal galt sie der Patriarchenstadt Hebron in der Westbank – zu neutralisieren (vgl. S. 5). Zweitens will der Premierminister mit seiner Kontinente umspannenden Hyperaktivität die offenbar gegen alle Beschwichtigungsversuche immunen polizeilichen Untersuchungsbeamten mit allen gesetzlichen Mitteln zum Schweigen bringen. Diese Woche wurde aber klar, dass auch diese Bemühungen so lange zum Scheitern- verurteilt sein dürften, wie das Ausmass der direkten oder indirekten Verwicklung hoher israelischer Politiker bis hinauf zum Premierminister in diverse Bestechungs- und Betrugsaffären eindeutig bewiesen ist oder ebenso eindeutig dank Mangel an Beweisen oder erwiesener Unschuld ad acta gelegt werden kann.

Im Dunstkreis des Premiers

Nachdem während einiger Monate die staatlichen Untersuchungsmaschinerien für den Aussenstehenden zumindest nur im Schongang gearbeitet zu haben scheinen, wurde dieser Eindruck in den letzten Tagen knallhart in den Bereich des Wunschdenkens der Betroffenen verwiesen. Nach Angaben israelischer Polizeistellen sind am Montagmorgen sechs Verdächtigte in der so genannten U-Boot-Affäre 3000 zwecks Befragungen festgenommen worden. Die Verhöre in den Räumlichkeiten der für diese Art von Vergehen zuständigen Polizeiabteilung 433 zogen sich über fast zwölf Stunden hinweg. Bei drei der Personen handelt es sich um zentrale Figuren in dem Skandal, und einige der Verdächtigten sind laut «Haaretz» enge Vertraute von Premierminister Binyamin Netanyahu. Drei der Verdächtigten haben Familien- und Arbeitsbeziehungen mit den drei anderen, die als Hauptverdächtigte gelten. Die sechs wurden laut Polizeiangaben als strafrechtlich Verdächtigte für Vergehen in Bereichen wie Bestechung, Betrug, Steuervergehen und Geldwäscherei zu einem Deal befragt, in dessen Rahmen Deutschland Israel drei weitere Unterseeboote für total 1,5 Milliarden Dollar und andere Schiffe verkaufen würde. Die Polizei sorgte dafür, dass die Befragungskandidaten zu Hause abgeholt wurden und nicht selbständig zu den Verhörbeamten kamen. Damit wollte man offensichtlich Absprachen unter den Verdächtigten verhindern und auch einen gewissen Überraschungseffekt bewahren. Im Rahmen ihrer Untersuchungen- stellt die Polizei auch Nachforschungen an über mögliches Fehlverhalten von Netanyahus- persönlichem Anwalt David Shimron und Michael Ganor, dem Israel-Repräsentanten des deutschen Schiffbaukozerns Thyssen Krupp. Ganor werden aktive Bestechung und Betrug vorgeworfen. Während diese Anklage-punkte noch nicht gerichtsreif erhärtet werden konnten, ist unbestritten, dass er für seinen Anteil an dem Deal bis jetzt elf Millionen Schekel erhalten hat. Im Übrigen beschäftigte Ganor laut israelischen Medienberichten unter anderen den Anwalt David Shimron, den persönlichen Anwalt und nahen Verwandten von Premier Netanyahu. Um das Ausmass der Verwirrungen zu erhöhen, sei erwähnt, dass Shimron auch Ganor juristisch vertreten hat. Im Zentrum der polizeilichen Untersuchungen dürfte aber sicher die Art der persönlichen Verwicklungen Shimrons in die Kontakte sein, die zum Kauf der deutschen U-Boote geführt haben.

Beziehungen und Querverbindungen

Ein weiterer Verdächtigter ist laut den Berichten Brigadegeneral d. R. Avriel Bar-Yosef, Netanyahus- Kandidat für das Amt des Vorstehers des nationalen israelischen Sicherheitsrates. Dem Vernehmen nach soll seine Kandidatur gestrichen worden sei, weil er charakterlich für den Posten ungeeignet sei. Der Kreis der Beziehungen und Querverbindungen schliesst in Bezug auf Bar-Yosef, wenn man weiss, dass er ein guter Freund von Michael Ganor ist und die Kontakte zum Kauf der deutschen Schiffe für Israel geleitet hat. Dem Mann wirft die Polizei den Berichten zufolge Bestechung vor.

Damit aber noch nicht genug. Laut «Yediot Achronot» wurde in der Berichtswoche über den Anwalt Ronen Shemer, der die rechte Hand von Michael Ganor sein soll, ein mehr-tägiger Hausarrest verhängt, wie übrigens auch über Ganor und über Bar-Yosef. Shemer soll hinter den Kulissen in die Kontakte mit Thyssen Krupp eingeflochten gewesen sein. Ihm legt die Polizei Betrugsdelikte und Geldwäscherei zur Last.

Abgerundet wird diese bei aller gebotenen Vorsicht doch nur unerfreulich zu nennende Galerie israelischer Prominenter durch den ehemaligen Marinekommandanten Eliezer Marom, der seinerseits auf die Ersetzung von Shaike Barkat als Israel-Vertreter der Thyssen Krupp durch den diese Woche einen mehrtägigen Hausarrest verbüssenden Michael Ganor gedrängt hatte. Marom wurde am Dienstag zum Verhör in die Polizeiabteilung 433 für schwerwiegende Delikte in Lod gebracht, wo er 14 Stunden lang verhört wurde. Ziel des Verhörteams ist es, Maroms Teil am Deal zu bestimmen.

Erst ein Anfang

Dass die zahlenmässig noch bescheidene Inhaftierungswelle vom Montag eher der Anfang als das Ende einer gezielten Untersuchungsaktion der israelischen Polizei sein dürfte, bestätigte sich am Dienstag, als bekannt wurde, dass die Polizei einen ehemaligen Generalmajor der Verteidigungs-streitkräfte vorübergehend festnahm, um ihn in der U-Bahn-Affäre zu verhören. Der Generalmajor d. R. wurde von der Anti-Betrugs-Einheit der Polizei in die Mangel genommen. Im Rahmen der laufenden Untersuchung wird schliesslich auch Premier Netanyahu zu einem späteren Zeitpunkt den Beamten Auskunft erteilen müssen, obwohl der Regierungschef bis jetzt nicht als Verdächtigter in der Angelegenheit gilt. Immerhin sollen Vorwürfe gegen Netanyahus persönlichen Anwalt und Verwandten David Shimron vorliegen, wonach dieser bei Offiziellen des israelischen Verteidigungsestablishments im Namen von Thyssen Krupp antichambriert haben soll, um dem deutschen Konzern den Multi-Millionen-Auftrag für drei U-Boote und militärische Schiffe zu sichern. Diese benötigt Israel unter anderem, um seine Offshore-Gasreserven gegen Überfälle, etwa von Terroristen, zu sichern.