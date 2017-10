U-Boot-Geschäft gedeiht

ISRAEL-DEUTSCHLAND

24. Oktober 2017

Unterzeichnung der Absichtserklärung trotz Untersuchungen.



Laut einem Bericht der «Jerusalem Post» haben Israel und Deutschland am Montag eine Absichtserklärung unterzeichnet, welche den Weg ebnet für den Verkauf von drei U-Booten an Israel. Diese Boote stehen seit Monaten im Mittelpunkt einer Untersuchung über Bestechung und Betrug – der Fall trägt seit langem den Spitznamen «Fall 3000». An seiner täglichen Pressekonferenz gab Steffen Seibert, der Regierungssprecher, die bevorstehende Unterzeichnung der Erklärung bekannt. Die deutsche Regierung finanziert dabei rund 27 Prozent der Kosten des Deals. Die U-Boote werden erst in ungefähr einem Jahrzehnt in Israel eintreffen. Die laufende polizeliche Untersuchung schliesst eine Reihe hochrangiger Offizieller und enger Vertrauter Netanyahus ein, sowie die israelischen Repräsentanten der deutschen Schiffswerft Thyssenkrupp Marine Systems. Die Erklärung enthält für Deutschland eine Rückzugsklausel aus dem Deal, sollten im Verhalten hoher Entscheidungsträger oder Offizieller beim Kauf der U-Boote kriminelle Elemente entdeckt werden. Aus diesen Gründen hat Deutschland im Juli die Unterzeichnung der Absichtserklärung verschoben, doch nun scheint der Weiterentwicklung des Verkaufsprozesses nichts mehr im Wege zu stehen. [JU]