Tycoon Beny Steinmetz verhaftet

NEUER SKANDAL IN ISRAEL

20. Dezember 2016

Im Zentrum sollen Millionen-Bestechungen in Guinea stehen.

Am Montag ist der israelische Tycoon und Milliardär Beny Steinmetz verhaftet worden wegen seiner angeblichen Rolle in einem sich entwickelnden Korruptionsfall, in dem es um dutzende von Millionen Dollar gehen soll. Laut «Haaretz» steht Steinmetz im Verdacht, sowohl Offizielle im afrikanischen Guinea bestochen als auch Gelder gewaschen zu haben. Sein Haus und seine Büros sind laut Angaben der Polizei am Montagmorgen durchsucht worden, und ein Gericht in Rischon Lezion hat Steinmetz für zwei Wochen unter Hausarrest gestellt. Zudem darf er in den nächsten 180 Tagen Israel nicht verlassen. Seine Kaution wurde auf 50 Millionen Schekel in bar und auf weitere 50 Millionen in Besitztümer fixiert. Für die Bereitstellung der Summen stehen ihm drei Tage zur Verfügung. Der Geschäftsmann besitzt die Bergbaugesellschaft BSGR, die Bohrrechte in Guinea erlangt hat. Die Untersuchungen gegen Beny Steinmetz werden im Rahmen einer Initiative der OECD zur Bekämpfung der offiziellen Korruption in Mitgliedstaaten zusammen Untersuchungsbeamten in den USA, der Schweiz und in Guinea durchgeführt. In Israel arbeitet das Betrugsdezernat der Polizei mit Staatsanwälten und und lokalen Steuerbeamten zusammen. [TA]