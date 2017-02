Trump verurteilt Judenhass

USA

22. Februar 2017

Nach zahlreichen Aufforderungen hat der US-Präsident am gestrigen Dienstag Rassenhass und Antisemitismus verdammt.

An einem Rundgang durch das neue «National Museum of African-American History and Culture» hat Donald Trump gestern Dienstag «Hass und Vorurteile in allen Formen» verurteilt. Dabei nahm der US-Präsident auch ausdrücklich Bezug auf die Wellen von Bombendrohungen gegen jüdische Gemeindezentren (JCC) seit Anfang Januar (tachles berichtete).

Am Montag waren erneut anonyme Warnungen vor Anschlägen bei elf JCC eingegangen. Gestern bezeichnete Trump diese als «schrecklich, schmerzhaft und sehr traurige Mahnungen an die für die Ausrottung von Hass, Vorurteilen und Bösem noch notwendigen Anstrengungen». Die kurzen Bemerkungen werden in den USA allgemein als bemerkenswertes Zugeständnis eines Mannes wahrgenommen, der sich ungern äusserem Druck beugt.

Die Erklärung stiess dennoch auf Skepsis. Steven Goldstein vom «Anne Frank Center for Mutual Respect» sagte der «New York Times», die plötzliche Anerkennung antisemitischer Vorfälle von Seiten Trumps sei ein «Trostpflaster». Erst wenn der Präsident auf aktuelle Vorfälle von Judenhass rasch und spontan reagiere, also ohne vorherige Aufforderungen, dann habe Trump tatsächlich eine Wende zum Besseren eingeschlagen.

Mit Jane Eisner zeigte eine prominente, jüdische Journalistin ebenfalls eingeschränkte Begeisterung. Die Chefredaktorin des «Forward» begrüsste die Bemerkungen Trumps zwar als positiv und notwendig. Aber sie fordert den Präsidenten auch auf, den guten Worten Taten folgen zu lassen.

Da liesse es die neue Regierung jedoch bei dem Kampf gegen Diskriminierung hapern, schreibt Eisner: «Die Trump-Regierung hat sogar das Gegenteil unternommen und Vorurteile zu einem Element ihre Einwanderungspolitik gemacht … Die Verurteilung von Judenhass genügt nicht, wenn Hass auf Muslime oder Mexikaner zu einem Fundament politischer Massnahmen wird». [AM]