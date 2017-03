Trump versucht den Neustart

USA

1. März 2017

In seiner ersten Grundsatzrede an die Nation als US-Präsident rief Donald Trump nach Einheit und machte erneut undokumentierte Migranten zu einer Zielscheibe. Er forderte zudem ein Ende «trivialer Streitereien», wie er sie selbst gerne auf Twitter entfacht.

Bevor Donald Trump in einer einstündigen Rede vor dem Kongress seine nächsten Ziele als Präsident umriss, verurteilte er Dienstagnacht die Bombendrohungen gegen jüdische Gemeindezentren, eine tödliche Attacke auf einen Inder in Kansas und generell «Hass und das Böse in jeder Form». Damit kam er zunehmend lauten Ruf nach einer Stellungnahme nach.

Die Rede wurde in US-Medien insgesamt positiv als Versuch eines Neustarts zu einer ruhigeren und mehr «präsidentenhaften» Amtsführung Trumps bewertet. Allerdings gab er Fact-Checkern erneut mit einer Fülle von Übertreibungen und Verzerrungen viel Arbeit (Link).

Trump rief wiederholt beide Parteien zu Kooperation auf und forderte ein Ende «trivialer Konflikte». Darauf reagierten etliche Demokraten in der Kammer mit Lachen – ein Tribut an die banalen Fehden, die Trump bekanntlich gerne via Twitter anzettelt. Der Gemeinsinn soll besonders bei der Einlösung zentraler Wahlversprechen Trumps wie der Abschaffung und Ersetzung der Gesundheitsreform Barack Obamas, Steuersenkungen und einem massiven Infrastruktur-Programm dienen. Dazu bot Trump selbst einmal mehr kaum Details. Für seine Partei stellt dies ein zunehmendes Problem dar.

Er selbst hat jedoch eine noch am Morgen von ihm ins Spiel gebrachte Kompromissbereitschaft bei der Immigrations-Politik nicht in die Rede aufgenommen (Link). Stattdessen beschwor der Präsident erneut die von kriminellen «Illegalen» und «islamischen Terroristen» ausgehende Gefahr. Dabei liegen die Kriminalitätsraten undokumentierter Migranten deutlich unter dem Bevölkerungsdurchschnitt. Trump hob zudem die Gründung eines Amtes hervor, dass die Opfer von Verbrechen undokumentierter Migranten unterstützen soll. Betroffene traten auf seinen Wahlveranstaltungen auf. Vier Angehörige von Mordopfern sassen nun auf der Gästetribune. Trump sprach sie direkt an und schilderte ihre tragischen Schicksale als Motiv der von ihm befohlenen Abschiebungen von «Illegalen».

Ähnlich ging Trump an dem womöglich folgenreichste Moment des Abends vor. Er sprach die auf der Tribüne sitzende Witwe des 36-jährigen Kommando-Soldaten William «Ryan» Owens an, der Ende Januar bei einem Einsatz im Jemen gegen Al Kaida-Kämpfer erschossen worden war. Trump stellt den Navy SEAL als Helden dar, der sein Leben für das Vaterland und eine grosse Menge wertvoller Informationen geopfert habe, die angeblich bei dem Einsatz gefunden worden sind. Dabei kamen anscheinend Dutzende Zivilisten um, darunter Kinder.

Am Dienstagmorgen hatte Trump noch die Verantwortung für den von ihm befohlenen Einsatz auf «die Generäle» abgeschoben, die ihm die Operation zur Entscheidung vorgelegt hatten. Der Vater von Owens weigert sich, mit Trump zu reden und fordert eine Untersuchung der Operation. In Berufung auf Pentagon-Quellen berichten US-Medien zudem, der Einsatz sei nicht nur schlecht vorbereitet, sondern auch nutzlos gewesen und habe keineswegs wertvolle Informationen erbracht. Sollte sich dies erhärten, könnte dies einen ähnlichen Schatten auf Trump werfen, wie das Blutbad bei der Erstürmung des US-Konsulates im libyschen Benghazi 2013 auf die damalige Aussenministerin Hillary Clinton.

Wie am Montag zuerst von Bloomberg News vermeldet, plant Trump im Zuge seiner Budget-Kürzungen im Aussenministerium die Abschaffung des Sonderbotschafters für die Bekämpfung des Judenhasses (Link). Die Neuigkeit löste bis Dienstagabend breite Ablehnung aus. Der ADL-Vorsitzende Jonathan Greenblatt erklärte per Twitter, Budgets würden Werte reflektieren und fragte dann: «Für welche Werte spricht die Abschaffung des Antisemitismus-Sonderbotschafters?» (Link).

Am Dienstagvormittag hatte der Präsident zudem bei einem Treffen mit Generalstaatsanwälten zahlreicher Gliedstaaten eine seltsame Erklärung zu den Bombendrohungen gegen jüdische Gemeindezentren abgegeben. Dabei könne es sich auch um «umgekehrte Taten» handeln, die den Zweck verfolgten, Andere schlecht aussehen zu lassen. Damit schien er seine Gegner auf der Linken als Täter zu vermuten (Link). Auf Nachfragen zu dem Sinn dieser Worte hat das Weisse Haus zunächst jedoch nicht reagiert. [AM]