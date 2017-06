Trump-Verbündete fordern «Regime-Wechsel» in Teheran

USA NAHOST

26. Juni 2017

In Washington rufen Stimmen aus der Umgebung Donald Trumps immer lauter nach einer Abschaffung der theokratischen Staatsordnung in Iran.

Vor vier Jahren hat Präsident Barack Obama an der UN-Vollversammlung erklärt, ein «Regime-Wechsel» in Iran sei nicht das Ziel seiner Regierung. Sechzig Jahre nach dem von der CIA ins Werk gesetzten Sturz der Mossadegh-Regierung in Teheran wurde dies dort mit einer gewissen Zufriedenheit aufgenommen. Doch das neue Team in Washington strebt anscheinend zurück in die Eisenhower-Ära. Laut einer Analyse von politico.com werden im Umkreis von Donald Trump Stimmen lauter, die eine Abschaffung der theokratischen Staatsordnung fordern (Link). Wer oder was an die Stelle der «Islamischen Republik» treten soll, ist jedoch weniger klar.

Von Trumps Attacken auf das unter Obama ausgehandelte Atom-Abkommen und seiner neuen Freundschaft mit dem zunehmend konfrontativen Königshaus in Saudi Arabien abgesehen, hat seine Regierung bislang keine offizielle Haltung Iran gegenüber formuliert. Aber der Trump nahestehende, republikanische Senator Tom Cotton aus Arkansas plädiert offen für einen Regimewechsel: «Das sollte die offizielle Politik der USA sein. Eine theokratische Despotie gefährdet unsere Sicherheit».

Cotton tritt für wirtschaftliche Sanktionen, verdeckte Operationen und die Aufwiegelung ethnischer Minderheiten wie Araber und Balutschen gegen das Regime ein. Diese Minderheiten stellen etwa die Hälfte der iranischen Bevölkerung.

So weit mag Aussenminister Rex Tillerson nicht gehen. Aber bei einer Kongress-Anhörung sprach sich der Texaner immerhin für die Zusammenarbeit mit Oppositionsgruppen aus, die eine «friedliche Transition der Regierung» in Teheran betreiben. Vor seinem Eintritt in die Trump-Regierung als CIA-Chef hat auch Mike Pompeo immer wieder einen Regimewechsel in Teheran gefordert. Diese Agenda wird zudem von konservativen Lobbys wie der «Foundation for the Defense of Democracies» unterstützt, die laut politico.com Gehör im Weissen Haus finden. [AM]