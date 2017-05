Trump-Traum oder Friedenstrauma?

ISRAEL

Jacques Ungar, 31. Mai 2017

Nach dem Besuch des US-Präsidenten Donald Trump befindet sich Binyamin Netanyahu im Aufwind – doch die gute Stimmung könnte bald in eine bittere Realität umschlagen



Die israelische Regierung fühlt sich nach Donald Trumps Besuch in ihrer Politik bestätigt und hielt eine eine Kabinettsitzung an der Klagemaier ab – auf dem Foto zu sehen ist Binyamin Netanyahu mit Mordechai Elias, Direktor der Western Wall Heritage Foundation (2.v.l.).

Gerade mal eine gute Woche hat US-Präsident Donald Trump dem Nahen Osten physisch seinen Rücken gekehrt, und schon laufen in Jerusalem die Gerüchteküchen und Analysenzentren auf Hochtouren. Premier Binyamin Netanyahu seinerseits ist in einem offensichtlichen Höhenflug nach den verführerischen verbalen Liebesbekundungen des Ehepaars Trump damit beschäftigt, Fakten zu schaffen, die zu Steinen des Anstosses und Streitpunkten werden dürften, je konkreter ein trumpscher Friedensplan sich zu entwickeln droht, um einmal die Leseart der rechtsnationalen Koalitionspartner zu benutzen. Zwei Beispiele: Der Regierungschef liess in den letzten Tagen keine Gelegenheit aus, um in den verschiedensten Formulierungen sein Credo zu wiederholen: Jerusalem generell und die Westmauer insbesondere würden auf ewig unter israelischer Souveränität bleiben. Und dann erinnerte er am Wochenende an seine «Heldentat» aus dem Jahr 1996, als er den unter der Westmauer hindurch führenden historischen Tunnel eröffnete. Nicht etwa daran wird erinnert, dass bei den anschlies-senden Unruhen rund 100 Palästinenser und 17 Israeli starben, sondern daran, dass dieser Tunnel sozusagen zum Herzstück von Netanyahus politischer Existenz geworden ist, wie «Haaretz» es am Sonntag nannte.

Nutzniesser der Trump-Visite

Auf den ersten Blick erscheinen Netanyahu und alle seine ideologisch noch weiter rechts angesiedelten Koalitionspartner als die klaren Nutzniesser der Trump-Visite. Laut einer am Freitagabend ausgestrahlten Umfrage des zweiten israelischen TV-Programms befürworten 47 Prozent der israelischen Bürger eine Zweistaatenlösung mit den Palästinensern, basierend auf einem korrigierten Verlauf der 1967er Grenzen. Die Korrekturen sollen die Integration der gros-sen Siedlungsblöcke in den Staat Israel erlauben. 39 Prozent der Befragten lehnen eine solche Lösung ab, und 14 Prozent haben sich noch nicht entschieden. Laut dem gleichen TV-Bericht hatten Premier Netanyahu und Oppositionschef Itzhak Herzog (Zionistische Union) im Vorfeld des Trump-Besuchs in Israel miteinander telefoniert. Dabei soll der Oppositionschef Netanyahu zugesichert haben, ihn von ausserhalb der Koalition zu unterstützen, sollte der Premier sich tatkräftig für einen substantiellen Friedensprozess mit den Palästinensern einsetzen. Und je nach Entwicklung der Dinge könnte eine Unterstützung ausserhalb der Koalition durch die Zionistische Union (vielleicht mit einem neuen Parteichef) sich innert Kürze zu einem Beitritt der Union ins Regierungsbündnis und damit zur grossen Koalition durchmausern. Das dürfte sich vor allem dann als notwendig und sachdienlich erweisen, wenn «Das jüdische Haus» (Naftali Bennett) nicht über seinen ideologischen Schatten springen kann, einem Palästinenserstaat zuzustimmen.

Netanyahu als Gewinner?

Im Übrigen zeigte die TV-Umfrage, dass Binyamin Netanyahu als klarer Sieger aus der Visite des amerikanischen Präsidenten hervorgegangen ist. 35 Prozent der Israeli würden Netanyahu als Premierminister unterstützen, sollte es jetzt Knessetwahlen geben. Mit 14 Prozent der Stimmen folgt Yair Lapid, Chef der Zukunftspartei, bereits deutlich abgeschlagen auf Platz zwei. Er ist der einzige Politiker, der es bei dieser Frage ausser Netanyahu auf ein zweistelliges Resultat brachte. Der Likud käme gemäss der Umfrage auf 30 Sitze, während die Zukunftspartei sich mit 22 Mandaten begnügen müsste. Fasst man diese Ergebnisse zusammen, laufen sie auf eine Stabilisierung und Stärkung einer von Netanyahu angeführten Regierung in einer Form heraus, wie sie noch vor wenigen Wochen nicht unbedingt zu erwarten gewesen war.

Allerdings sollte die heute das Land in einem stramm national-rechtshomogenen Rhythmus durch die Unbill des nahöstlichen Polit-Sumpfs steuernde Jerusalemer Koalition die trumpschen Schalmeien nicht für bare Münze nehmen. Für den an Massen-Kundgebungen gewöhnten Tel Aviver Rabin-Platz sind zwar 15 000 Links-Demonstranten, wie sie sich am Samstagabend zusammenfanden, um unter dem Motto «Zwei Staaten – eine Hoffnung» die Zweistaatenlösung hochleben zu lassen, eine fast zu vernachlässigende Zahl. Dennoch sollte das Ereignis nicht auf die allzu leichte Schulter genommen werden. Eher ist es ein ersten kleines Blümchen oder, in den Augen gewisser Ideologen eine erste Distel im Schrebergarten der israelischen Politik. An Gewicht gewonnen hat die Kundgebung durch das Verlesen einer Botschaft von Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas, wonach «für euch und uns» die Zeit gekommen sei, in Frieden, Harmonie, Sicherheit und Stabilität zu leben. Der einzige Weg zur Beendigung des Konflikts und zur Bekämpfung des Terrors in der Region und der ganzen Welt sei laut Abbas eine Lösung von zwei Staaten, basierend auf den 1967er Grenzen, Palästina neben Israel. Wörtlich heisst es in der Botschaft des Palästinenserpräsidenten: «Wir haben die Uno-Beschlüsse akzeptiert, Israel anerkannt und die Zweistaatenlösung akzeptiert, und die Welt hat den Staat Palästina anerkannt.» Nun sei die Zeit gekommen für den Staat Israel, unseren Staat anzuerkennen und die Besetzung zu beenden.

Oppositionschef Itzhak Herzog hieb in die gleiche Kerbe und warf der heutigen israe-lischen Führung vor, «in erster Linie von Furcht getrieben» zu sein. «Furcht vor Veränderung, Furcht vor dem Mut, der Initiative und der Hoffnung.» Sowohl Herzogs Worten und noch viel mehr den Worten des Palästinenserpräsidenten fehlen vorerst noch die Quittungen in der Praxis. Bei Abbas kommt hinzu, dass die Israeli ihm einfach nicht mehr glauben, wenn sie seinen Botschaften die antiisraelischen und antijüdischen Tiraden der Palästinenser in ihren Medien und in ihren Schulbüchern gegenüberstellen, ganz zu schweigen von der immer wieder durchbrechenden blutigen Gewalt.

Grund zur Besorgnis

Colette Avital, Ex-Botschafterin und Ex-Abgeordnete der Arbeitspartei, lobt in einem Kommentar einerseits die Liebe und Freundschaft, mit der Präsident Trump die Israeli in den 27 Stunden seines Aufenthalts zwischen Jerusalem und Bethlehem überschüttet habe, doch aus ihren gleichzeitig formulierten Warnungen spricht eine politisch-diplomatische Erfahrung von Jahrzehnten: Weder gebe es unentgeltliche Mahlzeiten noch freie Liebe in der Politik, und Gründe für Besorgung habe Netanyahu mehr als genug: «Die neue Allianz, das neue Band, das Trump mit der sunnitischen Welt geknüpft hat, der Multi-Milliarden-Waffendeal, den er mit Saudi-Arabien geschlossen hat. All das hat einen Preis, den Israel vielleicht zahlen muss. Trump versteht die enge Verbindung zwischen dieser neuen Allianz, dem Erfolg des gemeinsamen Kampfs gegen den Islamischen Staat und den radikalen Islam einerseits und der Lösung des palästinensisch-israelischen Konflikts andererseits. Seine Treffen in Washington und Bethlehem mit Präsident Abbas haben ihn überzeugt, dass es einen Partner für einen Frieden gibt.»

Ein Dilemma

Obwohl Donald Trump, vorsichtig, wie er zumindest in dieser Hinsicht zu sein scheint, dieses Mal noch keinen eigenen Entwurf für einen Friedensvertrag vorgelegt hat, liess US-Aussenminister Rex Tillerson auf dem Flug von Israel nach Europa keine Zeit verstreichen. Gegenüber mitfliegenden Journalisten forderte er beide Seiten auf, hinsichtlich bevorstehender Diskussionen anzuerkennen, dass alle Kompromisse eingehen müssten. Letztlich wird diese für Washington klar unausweichliche Perspektive Premier Netanyahu früher oder später in ein Dilemma zwischen seiner neuen Allianz mit den USA und der Notwendigkeit, seine Koalition am Leben zu erhalten, quetschen. Und diese beiden Erfordernisse unter einen Hut zu bringen, dürfte schwierig werden. In anderen Worten braucht es für Netanyahu wahrscheinlich nur ein geringes Missverhalten in den Augen der Amerikaner, und sein Trump-Traum wird zum Friedens-trauma. 