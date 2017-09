Trump solle Norkorea angreifen, sagt Ex-Chef der militärischen Abwehr

ISRAEL

5. September 2017

Der ehemalige Generalmajor Amos Yadlin in einem Radiointerview.

Die USA sollten einen vorbeugenden Schlag gegen Nordkorea lancieren, wenn sie die Kapazität dazu besitzen. Das sagte Generalmajor Amos Yadlin, ehemaliger Chef der militärischen Abwehr Israels, in einem Radiointerview vor dem Hintergrund des wahrscheinlichen Wasserbombentest von Pyongyang. Er sei allerdings nicht sicher, fügte er hinzu, und er wisse auch nicht ob Washington sicher sei, dass es die nötigen Kapazitäten besitze. Yadlin, der heute das israelische «Institute for National Security Studies» leitet, bezeichnete in dem Interview die militärische Option gegen Nordkorea als «sehr kompliziert und riskant». Einerseits empfahl der ehemalige israelische Abwehrchef Präsident Trump einen «präemptiven Schlag», um Nordkorea daran zu hindern, seine nukleare Waffenkapazität weiter zu entwickeln. Andererseits räumte er ein, dass ein solches Unternehmen «ausgezeichnete Geheimdienstinformationen» bedinge. Werde nach einer solchen Attacke eine Rakete gegen Trump abgefeuert, sei eine Attacke wertlos, warnte Yadlin. «Die Frage ist, ob die USA über das nötige Geheimdienstwissen verfüge, das ihnen gestatten würde, einen vorbeugenden Schlag auszuführen, der die nordkoreanischen Kapazitäten zerstören würde. Abgesehen von der Ungewissheit in diesem Punkt würde die Situation in Nordkorea dadurch kompliziert, dass die wahrscheinlichsten Ziele eines koreanischen Gegenangriffs in Südkorea und Japan liegen würden. [TA]