Trump-Offizielle betreiben Eskalation in Syrien

USA-Nahost

20. Juni 2017

Im Nationalen Sicherheitsrat drängen Offizielle angeblich auf aggressiveres Vorgehen gegen iranische Kräfte in Syrien. Pentagon-Chef Jim Mattis soll dies ablehnen.

Eine Verschärfung der Lage war in Syrien seit dem Einsatz amerikanischer Marschflugkörper gegen eine Luftwaffenbasis des Assad-Regimes Anfang April zu erwarten. Am Sonntag schoss eine F/A-18 der US Air Force eine syrische Maschine der Stadt Tabqa ab. Eine iranische Drohne hatte zuvor von den USA unterstützte Oppositionskräfte angegriffen und dabei auch US-Soldaten gefährdet. Am gestrigen Montag hat Russland als Verbündeter Assads darauf hin mit Angriffen auf US-Flugstreitkräfte und mit der Einstellung der «Hot Line»-Verbindung zu den amerikanischen Streitkräften in der Region gedroht (link)

Während das Pentagon versucht, die Lage zu beruhigen, drängen die Offiziellen Ezra Cohen-Watnick und Derek Harvey im Nationalen Sicherheitsrat (NSC) auf eine weitere Eskalation. Dies hat Foreign Policy (FP) gestern Montag vermeldet. (link). Demnach streben Cohen-Watnick und Harvey ein verstärktes Engagement amerikanischer Streitkräfte gegen das Regime, vor allem aber gegen die für Assad kämpfenden Iraner und Hisbollah-Milizionäre im Süden Syriens an. FP nennt keine Details zu diesen Plänen.

Das Wall Street Journal hat gleichzeitig eine angeblich seit Jahren laufende Unterstützung Israels für Gegner Assads nördlich der israelisch-syrischen Grenze enthüllt (link). Zusammen gesehen, könnte hier eine offene Konfrontation zwischen den USA und Israel gegen iranische Revolutionsgarden und Hisbollah-Kämpfer drohen.

Eine solche Eskalation will Pentagon-Chef Jim Mattis laut FP vermeiden. Er hat entsprechende Vorstösse von Cohen-Watnick und Harvey angeblich wiederholt blockiert. Wie NSC-Chef H.R. McMaster die Lage sieht, ist jedoch unklar.

Cohen-Watnick ist erst 30 Jahre alt und leitet die Geheimdienst-Abteilung im NSC. Ihm werden gute Beziehungen zu den Trump-Beratern Steve Bannon und Jared Kushner nachgesagt. Cohen-Watnick wurde von General Michael Flynn angeheuert, den Trump als NSC-Chef im Januar über dessen Russland-Kontakte entlassen hat. Flynns Nachfolger McMaster wollte Cohen-Watnick versetzen. Dieser wandte sich jedoch an Kushner und Bannon, woraufhin er seinen Posten behalten konnte. Angeblich plädiert Cohen-Watnick für Geheimdiensteinsätze, um in Teheran einen Regimewechsel herbei zu führen (link).

Die nun ans Licht kommenden Querelen sprechen für Konfusion in der Sicherheits- und Aussenpolitik der Trump-Regierung. Allerdings heizt der Präsident mit seiner Unterstützung für Saudi Arabien den langjährigen Konflikt zwischen sunnitisch-arabischen Staaten und Iran an. Laut FP werfen auch konservative Nahost-Experten in Washington der Trump-Regierung das Fehlen einer klaren Strategie für die komplexen und miteinander verflochtenen Konflikte in und rund um Syrien vor. [AM]