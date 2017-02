Trump nominiert Klassenkameraden Obamas zum Verfassungsgericht

USA JUSTIZ

1. Februar 2017

Mit der Wahl von Neil Gorsuch hat Präsident Donald Trump einen angesehenen Juristen zum Nachfolger des vor einem Jahr verstorbenen Antonin Scalia am Verfassungsgericht nominiert. Der 49-jährige Harvard-Absolvent gilt als besonnen, aber hart-konservativ in religiösen Fragen.

Dienstagabend um 20 Uhr hat Donald Trump bei seinen Provokationen als Präsident eine erste Pause eingelegt. Mit dem 49-jährigen Berufungsrichter Neil Gorsuch aus Colorado nominierte Trump einen Juristen mit exzellentem Ruf nicht nur auf konservativer Seite. Gorsuch stammt aus einer dem republikanischen Establishment zugehörigen Familie, hat an den Eliteuniversitäten Columbia und Harvard Law School studiert und ein Oxford-Stipendium absolviert. An Harvard war er ein Klassenkamerad von Barack Obama und dessen ehemaligen Rechtsberater Norm Eisen. Dieser nannte Gorsuch nach der Nominierung eine erstklassige Wahl.

Mit seinem Grauhaar älter wirkend, hat Gorsuch nach dem Studium für den Verfassungsrichter Anthony M. Kennedy gearbeitet und anschliessend eine erfolgreiche Karriere an grossen Kanzleien absolviert. Im Jahr 2006 ernannte ihn George W. Bush zum Berufungsrichter am zehnten Bundesgerichts-Bezirk in Colorado. Gorsuch wurde damals einstimmig vom Senat bestätigt.

Dies und die besonnene Art des belesenen Juristen dürfte den Demokraten die Opposition gegen Gorsuch schwer machen. Die Republikaner benötigen für seine Bestätigung im Senat die Stimmen von acht Demokraten. Allerdings besteht an der konservativen Überzeugung von Gorsuch kein Zweifel.

Er versteht sich wie Scalia als «Originalist» und hält auf eine wörtliche Auslegung der Verfassung. Gorsuch hat vor allem über Religionsfragen hart-konservativ etwa für die Freiheit von Arbeitgebern entschieden. Dabei ging es um die Gewährung von Verhütungsmitteln im Rahmen der Gesundheitsversicherung weiblicher Angestellter. Gorsuch stand bei diesem Fall auf Seiten einer christlichen Firma, die keine Verhütungsmittel finanzieren wollte. Vor seinem Berufung auf einen Richterstuhl kritisierte Gorsuch die Neigung der Linken, Gerichte als Plattformen für ihre politische Agenda zu missbrauchen.

Allerdings geht Gorsuch bei aller Überzeugung die ruppige und konfrontative Art von Scalia ab. Dies dürfte seine ohnehin soliden Chancen auf eine Bestätigung stärken. Insider spekulieren darüber, dass der Einzug Gorsuchs in das Gericht es seinem ehemaligen Chef Kennedy erleichtern würde, in den Ruhestand zu treten. Kennedy ist 80 und hat als moderat-konservatives «Zünglein an der Waage» immer wieder mit dem linken Flügel des Gerichtes gestimmt. Sein Abgang könnte die Bahn für einen rabiateren Hardliner frei machen und die konservative Mehrheit des Gerichtes auf Jahrzehnte zementieren. [AM]