«Trump ist das grösste Sicherheitsrisiko für die USA»

US-POLITIK

5. Juli 2017

Der langjährige Herausgeber von «Foreign Policy» David Rothkopf fällt in der «Washington Post» ein vernichtendes Urteil über den US-Präsidenten. Die von Donald Trump ausgehende Gefahr für die USA werde nicht durch kompetente Berater gemildert.

Amerikas Unabhängigkeitstag begann gestern mit einem nordkoreanischen Raketentest. Der positive Verlauf signalisiert die Erfüllung eines langgehegten Ziels der Kim-Diktatur: Laut Experten verfügt Nordkorea nun über Raketen mit interkontinentaler Reichweite. Bis diese zum Transport von Atomsprengköpfen fähig sind, braucht es vermutlich nurmehr drei, vier Jahre.

Doch gleichen Tags erkannte ein führender Experte für die amerikanische Aussenpolitik und internationale Sicherheit die grösste Bedrohung für Amerika im eigenen Land. In einem Meinungsbeitrag für die «Washington Post» bezeichnet David Rothkopf den Präsidenten Donald Trump als das «zentrale Problem unserer nationalen Sicherheit» (Link).

Trump sei nicht nur von einem «bösartigen Narzissmus» befallen, sondern verfüge über keinerlei Impuls-Kontrolle und die Neigung, vitale, internationale Beziehungen Amerikas zu beschädigen. Trump traue selbst kompetenten Beratern und Ministern nicht. Besonders schwer wiegt in Rothkopfs Augen jedoch die Weigerung des Präsidenten, die für die Erfüllung seiner Amtspflichten notwendige Arbeit zu leisten – sich über Fachfragen zu informieren und auf dieser Grundlage zu entscheiden. Zudem wechsle Trump bei wichtigen Fragen wie der Beziehung zu China ständig den Kurs und habe zahlreiche Positionen in seiner Regierung noch nicht besetzt.

Dieser Mangel an Charaktereigenschaften und Wissen Trumps lässt Rothkopf gerade im Hinblick auf die Provokationen Nordkoreas mit Sorge auf den G-20-Gipfel in Hamburg schauen. Ein Rezept für die Lösung des von ihm beschrienen Problems im Weissen Haus hat der langjährige Herausgeber und Chefredakteur von «Foreign Policy» jedoch nicht zu bieten (Link). [AM]