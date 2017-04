Trump gegen Ossoff

STANDPUNKT

Andreas Mink , 21. April 2017

Die Sensation ist ausgeblieben bei den Nachwahlen in dem 6. Wahlbezirk von Georgia. Das stand am frühen Mittwochmorgen fest. Der 30-jährige Demokrat Jon Ossoff hat die für das Kongress-Mandat in dem Wahlkreis nordwestlich von Atlanta notwendigen 50 Prozent der Stimmen knapp verfehlt. Aber die 48 Prozent für den politischen Novizen jüdischer Herkunft sind dennoch eine Sensation und werden von seriösen Beobachtern als Warnsignal für die Republikaner gewertet: Schliesslich ist der Bezirk seit den 1970er-Jahren fest in republikanischer Hand und zuletzt hatte der Abgeordnete Tom Price dort im November mit 62 Prozent gewonnen. Sein Einzug als Gesundheitsminister in das Kabinett von Donald Trump hat die Nachwahlen notwendig gemacht.

Trump hat sich erst kurz vor dem Wahlgang in das Rennen eingeschaltet und trumpfte nach Ossoffs Achtungserfolg in typischer Manier via Twitter auf: Dank seiner Hilfe hätten die Republikaner über Ossoff und seine Verbündeten bei den «Fake News» und in «Hollywood» obsiegt. Dahinter stecken Ossoffs Tätigkeit bei einer Firma für Dokumentarfilme und die Spenden, die er auch aus der linksliberalen Kino-Metropole erhalten hat.

Doch während Trump hier einen Erfolg für sich fabrizieren will, haben Ossoff und die republikanische Gewinnerin Karen Handler in ihrem Wahlkampf ganz bewusst über Trump geschwiegen. Beide wollten moderat-konservative Weisse gewinnen, die in den wohlhabenden Vororten des 6. Bezirks leben. Ossoff präsentierte sich als fiskalisch konservativer Pragmatiker und Handler rühmte ihre Eigenständigkeit, implizit auch von Trump. Der lauteste Trump-Fan unter den Kandidaten gewann kaum zehn Prozent der Stimmen. So hat Trump mit seiner Einmischung die zweite Runde der Nachwahlen zu einer Entscheidung über ihn selbst gemacht. Aber Unabhängige und besser gestellte Konservative wie jene im 6. Bezirk wenden sich zunehmend von Trump ab. Hält der Trend an, könnte ihm in Georgia eine böse Schlappe bevorstehen.

Nachdem von aussen bereits über 13 Millionen Dollar in den Kampf um den Distrikt geflossen sind, können Handler wie Ossoff nun auf die verstärkte Unterstützung ihrer nationalen Parteien und deren Spender rechnen. Sicher scheint zudem, dass die Attacken auf Ossoff noch härter werden. Die Republikaner haben ihn bereits als Terror-Sympathisant attackiert, weil seine Filmfirma auch für den US-Ableger von Al Jazira produziert hat. Dazu kamen einzelne antisemitische Attacken. Ein Kommentar im New Yorker «Forward» warnt bereits vor einer Zunahme dieser Hass-Hetze auf Ossoff. Der stellt seine Herkunft nicht heraus. Aber Atlanta ist Heimat der grössten Reformgemeinde der Südstaaten. Wie uns deren Rabbiner Peter Berg bei einem Besuch Ende 2014 erzählt hat, ist die Gemeinde stolz auf ihre aktive Rolle im Kampf für Bürgerrechte – die Metropole war schliesslich auch die Heimat von Martin Luther King Jr. Linksliberale Juden waren daher im Süden immer schon eine Zielscheibe weisser Rassisten. Diese Klientel fühlt sich bekanntlich von Trump ermutigt.

Andreas Mink ist US-Korrespondent der JM JüdischenMedien AG.