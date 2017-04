«Trump First» und 100 Tage Krise

STANDPUNKT

Andreas Mink , 28. April 2017

Am 29. April sind sie voll, die ersten 100 Tage in der Präsidentschaft von Donald Trump. Als Bemessungszeitraum für die Leistungskraft eines Präsidenten hat Franklin D. Roosevelt (FRD) die «100 Days» inauguriert. Damals, im März 1933, taumelte Amerika in den Abgrund der Weltwirtschaftskrise. FDR hat Amerika und damit wohl auch die westliche Demokratie insgesamt mit einer experimentellen, aber wohl durchdachten Salve von Gesetzen gerettet. Die 100 Tage waren dazu der Auftakt und nahmen Amerika zumindest die «Furcht vor der Furcht» eines Untergangs, um FDR zu zitieren. Seither ist die Messlatte der «100 Days» zu einer Bürde für seine Nachfolger geworden. Barack Obama war noch am ehesten mit FDR vergleichbar, trat er sein Amt doch ebenfalls in furchterregenden Zeiten an. Obamas Konjunktur-Paket war wohl zu klein. Aber er hat die amerikanische und die Weltwirtschaft damit stabilisiert.

Nun also Trump. Der will zumindest Obama übertrumpfen. Auch deshalb griff er im Wahlkampf weisse Ressentiments gegen Minoritäten und Fremde auf, um unter dem Motto «America First» eine nationale Krise herbeizureden. Damit hat sich Trump als Retter verkauft: als harter Macher und Gegentyp von Politikern, die nach dem Motto «all talk, no action» operierten. Doch als Präsident ist Trump primär ein «Redner». Er schürt bestehende Krisen und redet neue herbei, um von Brandherden wie seiner möglichen Verwicklung in russischen Interventionen bei den US-Wahlen abzulenken. Laut der Anti-Defamation League hat Trump mit seinen endlosen Lügen und den Hassreden gegen Mexikaner oder Muslime auch den Aufschwung eines weissen Rassismus ermutigt. Aussenpolitisch wirft Trumps konfuse Rhetorik aus Säbelrasseln und Rückziehern Verbündete in eine einzigartige Vertrauenskrise. Die Partner in EU, Nato und Asien verlieren den Glauben an Amerika als Pfeiler der liberalen Weltordnung. Momentan zettelt er einen Handelskrieg um Bauholz und Milch mit Kanada an.

Doch während er rundum Krisen entfacht, gerät Trump selbst über die 100 Tage in Panik. In typischer Manier streitet er einmal seine Verantwortung für ein massives Sofort-Programm à la FDR ab, mit dem er im Oktober auf Stimmenfang gegangen ist. Doch andererseits redet er seine bisherigen Leistungen schön. Er bezeichnet sich als effektivsten Amtsanfänger aller Zeiten und das Weisse Haus produziert im Overdrive-Statistiken, um Trumps Errungenschaften zu preisen. Doch diese sind weitgehend Papier-Erfolge. Schliesslich sind ihm weder die Ersetzung von «Obamacare», noch der «Muslim-Bann» gelungen und momentan buchstabiert Trump bei dem Mauerbau an der Grenze zu Mexiko zurück. Diese ist allein durch den Fakt sinnlos, dass «illegale Immigranten» vorwiegend nicht mehr aus Mexiko kommen, sondern aus Übersee und auf Touristenvisen.

Dort, wo er aber handeln konnte – nämlich über exekutive Massnahmen –, richtet Trump ganz reale Verwüstungen bei dem Schutz von Umwelt, Verbrauchern, Arbeitnehmern, sozial Schwachen und sexuellen Minderheiten an. Sein Budget-Plan enthält noch sehr viel weiter gehende, drastische Einschnitte auch bei der Entwicklungshilfe. Teilweise kommen diese Schritte der Privatwirtschaft zugute, aus der Trump ständig informellen Rat sucht. Aber Konzepte wie «Zurück zur Kohle» sind auch volkswirtschaftlich absurd und fehlgeleitet.

Offenkundig fehlen Trump im Gegensatz zu FDR und Obama Sachkompetenz, Visionen und wohl auch ein ernsthaftes, patriotisches Interesse für eine Präsidentschaft. Seine «100 Days» signalisieren, dass er nur weitere Krisen stiften und sein Wahl-Motto «America First» damit ad absurdum führen wird. Bislang geht es dem Präsidenten Trump, wie schon in seiner dubiosen Geschäfts-Karriere, nur um ihn selbst. Sein Ziel war und bleibt «Trump First». Er will vor allem gut aussehen und eine Fassade des Erfolges fabrizieren. Seine Zukunft damit hängt von der Geduld seiner weissen Anhänger und der republikanischen Partei ab.

Andreas Mink ist US-Korrespondent der JM Jüdischen Medien AG.