Trump fährt grosses Geschütz auf

Jason Greenblatt, Trumps Sondergesandter für den Friedensprozess, ist für Gespräche mit soll Netanyahu und Abbas nach Israel gereist.

Der amerikanische Präsident Donald Trump scheint den israelisch-palästinensischen Friedensprozess tasächlich zu einem Objekt der höchsten Priorität für seine Administration erhoben zu haben. Bereits am Montag traf Jason Greenblatt, sein Sondergesandter für den Friedensprozess, in der Region ein, und am Mittwoch folgt ihm Trump-Schwiegersohn und Sonderberater Jared Kushner auf dem Fuss. Auf dem Programm der Beiden stehen Gespräche in Jerusalem, unter anderem mit Premier Netanyahu, und in Ramallah, unter anderem mit Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas. Für einen Offiziellen im Weissen Haus bedeutet diese rege Reise- und Verhandlungstätigkeit, dass Präsident Trump «fest an die Möglichkeit eines Friedens» glaube. Gegenüber der Zeitung «Haaretz» betonte ein Offizieller des Weissen Hauses, dass es wichtig sei, sich daran zu erinnern, dass die Errichtung eines «historischen Friedensabkommens» eine zeitraubende Angelegenheit sei. «Je mehr Fortschritt zu verzeichnen ist», meinte der Offizielle, «umso eher werden Kushner und Greenblatt in der Region anzutreffen sein, manchmal zusammen, manchmal getrennt.» Auch bestehe die Möglichkeit vieler Reisen israelischer und palästinensischer Unterhändler nach Washington oder an anderen Destinationen im Bestreben, «substantielle Gespräche zu führen.» Auch wenn man hinter den Kulissen fortfahre, direkte bilaterale Verhandlungen zwischen den Parteien voranzutreiben, würden die USA auch weiterhin mit den zuständigen Stellen in der Region kommunizieren, um alle daran zu erinnern, dass der Frieden möglich sei, und um die «vielen positiven Profite» zu demonstriern, die aus erfolgreichen Verhandlungen erwachsen würden. [TA]