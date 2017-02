Trump ernennt neuen Nationalen Sicherheitsberater

USA

21. Februar 2017

Mit General H.R. McMaster wählt der US-Präsident einen eigenständigen und hochangesehen Denker zu dem Nachfolger von Michael Flynn.

In sehr kurzer Zeit hat Donald Trump einen Nachfolger des Sicherheitsberaters Michael Flynn gefunden, der aufgrund dubioser Kontakte zu dem russischen Botschafter in Washington vor einer Woche seinen Hut nehmen musste. Anscheinend einem Vorschlag des jungen und hart-konservativen Senators Tom Cotton aus Arkansas folgend, ernannte der US-Präsident Montagnachmittag den Generalleutnant H.R. McMaster zum Nationalen Sicherheitsberater.

Der 54-Jährige zählt seiner vielbeachteten Studie «Dereliction of Duty» über das Verhalten von Politik und Militär im Vietnam-Krieg 1964-5 zu den angesehensten Offizieren in den USA. McMaster ging damals scharf mit dem Opportunismus und der Verlogenheit höchster Militärs ins Gericht. Seine Geradlinigkeit hinderte später trotz herausragender Leistungen im Irak nach 2003 seinen Aufstieg.

Er hat später auch die Kriegsführung der USA im Irak und Afghanistan kritisiert, da diese keine Rücksicht auf Ängste, Interessen und das Ehrgefühl der Bevölkerungen genommen hätte. McMaster hat immer wieder vor einer Verteufelung des Islam gewarnt.

Damit steht er offenkundig in einem krassen Widerspruch zu Trump und dessen Chefberater Steve Bannon, der dem Nationalen Sicherheitsrat angehört. Zudem betrachtet der energische General Russland als gefährlichen Gegner. McMaster hat 2014 eine geheime Studie über einen Krieg mit Putins Streitmacht verfasst. Trump will von seinen Sympathien zu Moskau trotz zunehmender Kritik von Konservativen daran nicht ablassen.

Die Ernennung McMasters stösst daher auf breite Zustimmung und Erleichterung bei Republikanern im Kongress und unter Sicherheitsexperten. Trump soll ihm zudem freie Hand in der Auswahl von Mitarbeitern gegeben haben. Bislang hat das Weisse Haus dem Aussenminister Rex Tillerson und Pentagon-Chef James Mattis dieses Zugeständnis nicht gemacht.

Die Personalie löst deshalb auch Rätselraten aus: Weiss der Nicht-Leser Trump überhaupt, wen er sich da an Bord geholt hat? Wird er McMasters nur als Aushängeschild benutzen, um Konservative im Lande und Verbündete in Übersee zu beruhigen? Bislang hält sich der Einfluss seriöser Figuren wie Mattis und Tillerson gegenüber engen Beratern Trumps wie Bannon und Schwiegersohn Jared Kushner in Grenzen.

McMaster hat zudem keine Erfahrung im Umgang mit der Pentagon-Bürokratie und ihm fehlen Kontakte in die Politik oder andere Ministerien. [AM]