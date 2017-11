Trump ernennt jüdische Unterstützerin zur Botschafterin

USA-DIPLOMATIE

6. November 2017

Robin Bernstein ist mit Donald Trump seit Jahren geschäftlich verbunden. Im Wahlkampf hat die Versicherungs-Maklerin aus Florida Geld für ihn gesammelt. Nun revanchiert sich Trump mit der Verleihung des Botschafter-Titels an der Dominikanischen Republik.



Auch in den schwersten Stunden der Wahlkampagne hielten Robin und Richard Bernstein unerschütterlich zu Donald Trump. Das Unternehmer-Paar aus Florida ist seit vielen Jahren mit Trump und seiner Familie befreundet. Dazu kommen geschäftliche Verbindungen. Die Bernsteins gehörten zu den ersten Mitgliedern von Trumps Club-Resort «Mar-a-Lago» in Palm Beach und haben das Anwesen auch versichert. Laut Robin Bernstein ist etwa die Hälfte der Mitglieder jüdisch.

Im letzten Jahr zog Robin Bernstein unermüdlich für Trump in den Wahlkampf. Dabei hat sie vor allem jüdische Wähler und Spender angesprochen, die in Florida grössere Bedeutung für Wahlergebnisse haben, als in jedem anderen Gliedstaat. Selbst als Trump im Oktober 2016 hinter Hillary Clinton zurückgefallen war, hielt Bernstein unerschütterlich an ihrem Glauben auf einen Sieg des Reality-Stars fest.

Nun hat sich Trump offiziell für Bernsteins Loyalität revanchiert und die Versicherungs-Maklerin als Botschafterin an der Dominikanischen Republik nominiert.

Bernstein ist jedoch nach eigenen Angaben kaum der dortigen Landessprache Spanisch mächtig. Dies hat unvermeidlich Kritik an der Personalie provoziert. Der britische Independent bezeichnet die Nominierung als Beleg für die Neigung Trumps, Loyalität über Fachkompetenz zu stellen – Bernstein fehle jede Eignung als Diplomatin.

Allerdings hat die Vergabe an Botschafter-Posten an Spendensammler und Lobbyisten eine lange Tradition. So hat Barack Obama den Consultant Noah Mamet 2014 nach Argentinien entsandt, der ebenfalls weder Spanisch sprechen, noch diplomatische Erfahrung vorweisen konnte. [AM]