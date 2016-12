Trump ehrt seinen neuen Israel-Botschafter

SPENDE FÜR WESTBANKSIEDLUNG

19. Dezember 2016

10'000 Dollar für Institutionen in der Siedlung Beit El.

In einem am Sonntag ausgestrahlten Interview mit «Galei Israel», der Radiostation der Siedler, sagte der Aktivist Yaacov («Ketsale») Katz, die Spende von 10000 Dollar sei vom designierten amerikanischen Präsidenten Donald Trump zu Ehren von dessen Anwalt und Freund David Friedman getätigt worden, der vom künftigen Präsidenten zum nächsten US-Botschafter in Israel bestimmt worden ist. Friedman ist derzeit noch Präsident der American Friends of Beit El Institutions, einer Organisation, die jährlich rund zwei Millionen Dollar für Projekte und Institutionen in der Siedlung mobilisiert. Mit einer Bevölkerung von 6500 Personen ist Beit El eine der ältesten jüdischen Siedlungen. Katz ist heute Vorsitzender der Website «Arutz Sheva», eine von verschiedenen von Friedmans Organisation finanzierten Projekten. In dem Radiointerview sagte Katz unter anderem, er kenne Friedman seit rund 40 Jahren, und die Beiden seien «wie Brüder». [TA]