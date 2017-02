Trump blockiert Abrams

USA

13. Februar 2017

In letzter Minute hat der US-Präsident die Berufung von Elliott Abrams zum stellvertretenden Aussenminister blockiert.

Rex Tillerson hat sein Berufsleben in der freien Wirtschaft bei dem Ölgiganten Exxon verbracht. Als neuer Aussenminister suchte er einen Stellvertreter, der die Maschinerie der Regierung, das Amt und die Netzwerke zwischen Kongress und Kabinett kennt. Tillersons Wahl fiel auf Elliott Abrams. Die Karriere des 69-Jährigen hat dunkle Flecken – so wurde er im Zusammenhang mit der Iran-Kontra-Affäre während der Reagan-Ära verurteilt, weil er den Kongress in seiner damaligen Funktion als «Assistant Secretary of State» Informationen vorenthalten hatte.

Dennoch ist Abrams zwar ein prominenter Neocon. Aber er gilt selbst unter ideologischen Gegnern in Washington als hochkompetenter und erfahrener Insider. Als solcher hat Abrams im Mai 2016 in einem Essay Kritik an Donald Trump geübt – dieser sei nicht fähig, das Amt des Präsidenten zu erfüllen und werde die Republikaner ohnehin in eine katastrophale Niederlage führen. Bekanntlich lag Abrams hier ebenso wie bei seiner Unterstützung für den Irak-Feldzug daneben.

Aber Trump hat ihm die Opposition nicht verziehen. Angeblich hat er Ende letzter Woche in letzter Minute mit einer persönlichen Intervention bei Tillerson die Berufung von Abrams verhindert. Kenner der Zusammenhänge führen die ungewöhnliche und für Tillerson erniedrigende Aktion auf die «dünne Haut» des Präsidenten zurück.

Dabei hatte Abrams im Senat, der über die Besetzung des stellvertretenden Aussenministers mit entscheidet, unter Demokraten Unterstützer. Und mit dem jungen, hart-konservativen Republikaner Tom Cotton aus Arkansas trat auch ein Senator mit einem guten, persönlichen Draht zu Trump für Abrams ein. Aber anscheinend dominiert bei Trump eine Unfähigkeit, Kritik hinzunehmen, über politische Argumente. [AM]