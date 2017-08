Trump begnadigt den «härtesten Sheriff Amerikas» 

USA-POLITIK

28. August 2017

Seine Wildwest-Methoden haben Sheriff Joe Arpaio zum bekanntesten Gesetzeshüter Amerikas gemacht. Der ehemalige Drogenfahnder ist ein genialer Selbstvermarkter und wurde Vorbild für Donald Trump. Seine Amtsgeschäfte in Arizona hat Arpaio darüber sträflich vernachlässigt.

Am Freitag hat Präsident Donald Trump den Ende Juli wegen Amtsmissbrauchs und krimineller Missachtung der Justiz verurteilten Sheriff Joe Arpaio begnadigt. Der Fall ging auf das Jahr 2013 zurück. Arpaio war nachgewiesen worden, dass er seine Amtspflichten in Arizona vernachlässigt und seine Behörde zu systematischen Übergriffen gegen undokumentierte, sowie legal in den USA lebende Immigranten aus Mexiko und anderen Ländern Lateinamerikas bewegt hatte. Das Verfahren kam Steuerzahlern insgesamt auf über 70 Millionen Dollar zu stehen, die vorwiegend auf die Neuorganisation der Behörde verwendet wurden. Dafür stehen weitere Kosten in Millionenhöhe an.

Trump hat den 85-Jährigen mit der Begründung begnadigt, Arpaio sei ein Patriot und habe Arizona sicher gemacht (Link). Die Begnadigung hat heftige Kritik auch unter Republikanern ausgelöst (Link). Das American Jewish Committee (AJC) und die ADL verurteilten die Entscheidung ebenfalls. Der AJC-Vorsitzende David Harris erklärte, die Begnadigung sei eine Schande, untergrabe das Justiz-System und würde die skandalöse Misshandlung und rassistische Verfolgung von Menschen unterstützen (Link).

Trump zollt Arpaio mit der Begnadigung Dank. Bevor er mit der Agitation gegen «Illegale aus Mexiko» politisch erfolgreich wurde, hatte «Sheriff Joe» daraus eine Formel für Wahlerfolge gemacht. Der ehemalige Drogenfahnder war seit 1992 Sheriff von Maricopa County in Arizona. Der Landkreis ist halb so gross wie die Schweiz und umfasst die Hauptstadt Phoenix mit vier Millionen Einwohnern. An einem Interview mit topnews in Phoenix hatte Arpaio vor einigen Jahren mit seinen Freiwilligen-Verbänden geprahlt, die an der Grenze zu Mexiko Jagd auf Migranten machten. Der Sohn eines neapolitanischen Gemüsehändlers in Massachusetts war zudem ein Exponent der auch von Trump propagierten Lüge, Barack Obama sei in Kenia geboren worden und ein Muslim.

Arpaio hat zudem vorexerziert, dass Kontroversen Schlagzeilen garantieren. Dazu hat er neben seinen 3000 Freiwilligen Wildwest-Methoden wie die «Chain Gangs» sogar für Frauen wieder eingeführt. Dabei mussten Sträflinge in Ketten und Streifenanzügen mit der Aufschrift «Sheriff´s Inmate» (Häftling des Sheriffs) auf Feldern arbeiten. Besonders stolz war Sheriff Joe auf sein «Zelt-Gefängnis», dass er mit dem ihm eigenen Humor neben der Müllhalde von Phoenix etabliert hat. Wie dort ein Wachmann erzählte, lud Arpaio nicht nur Medien zu einem Augenschein in seinem Gefängnis: «Wir haben ständig Besuchergruppen hier, von Schulklassen bis Damenkränzchen».

Das «Zelt-Gefängnis» war eine Miniatur-Ausgabe des Internierungslagers Guantanamo Bay auf Kuba. Umgeben von sechs Meter hohen Stacheldrahtzäunen, reihten sich in dunkelgrünen Armee-Zelten aus dem Korea-Krieg metallene Etagenbetten, auf denen 200 illegal eingewanderte Mexikaner ihrer Abschiebung harrten. Dass die Temperaturen hier im Sommer bei bis zu 50 Grad liegen, kümmerte Arpaio nicht: «Unsere GI´s dienen im Irak klaglos bei 50 Grad Hitze. Besser können meine Insassen nicht lernen, dass sich Verbrechen wirklich nicht lohnen». Zur Strafverschärfung zwang Arpaio Häftlinge dazu, unter ihren Streifenanzügen rosarote Unterhosen tragen. [AM]