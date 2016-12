Trump baut Brücken nach Mexiko

USA-POLITIK

20. Dezember 2016

Während des Wahlkampfes in den USA haben sich Donald Trump und Carlos Slim leidenschaftlich bekämpft. Nun kamen der zukünftige US-Präsident und der reichste Mann Lateinamerikas zu einem versöhnlichen Dinner zusammen.

Im Gegensatz zu Donald Trump, der seine finanziellen Verhältnisse nie offen gelegt hat, ist Carlos Slim Helú wirklich reich. Das Vermögen des 77-jährigen Mexikaners libanesischer Herkunft wird auf mindestens 50 Milliarden Dollar geschätzt. Slim spielt in den USA nicht zuletzt durch eine Investition von 27 Millionen Dollar eine Rolle, mit der er die New York Times während der grossen Rezession von 2008 aus einer akuten Klemme geholfen hat. Während des letzten Wahlkampfes hatte ihn Donald Trump als Teil einer internationalen Verschwörung gegen Amerika verunglimpft.

Slim hielt kräftig dagegen und bezeichnete das Versprechen Trumps, auf Kosten Mexikos eine Mauer an der amerikanisch-mexikanischen Grenze zu bauen, als Desaster für die US-Wirtschaft. Zudem brach ein von Slim kontrolliertes Medienunternehmen die geschäftlichen Beziehungen zu Trump ab.

Doch nun ist der Konflikt anscheinend Schnee von gestern. Wie die Washington Post vermeldet, kam Slim am Samstag zu einem Abendessen mit Trump in dessen Resort-Hotel Mar-a-Lago im Süden Floridas (Link). Eingefädelt haben das Treffen Trumps ehemaliger Wahlkampf-Manager Corey Lewandowski und der amerikanisch-mexikanische Unternehmensberater Larry Rubin. Dieser fungiert als Präsident der «American Society of Mexico» – einer Vertretung in Mexiko lebender US-Bürger – und Vorstand der dort lebenden Republikaner.

Pikanterweise hatte Rubin noch kurz vor den Präsidentschaftswahlen am 7. November öffentlich erklärt, er werde keinesfalls für Trump stimmen. Doch nun wird er als Kandidat Trumps als US-Botschafter in Mexiko behandelt. Trump nannte die Begegnung mit Slim «ein grossartiges Abendessen mit einem wunderbaren Mann». Beobachter werten das Dinner als Annäherungsversuch Trumps an die Eliten Mexikos. Kurz zuvor hatte er vor Anhängern in Alabama am Samstagnachmittag jedoch sein Versprechen bekräftigt, «die Grenzmauerzu bauen».

Trump zeigt mit dem Treffen einmal mehr, dass er sich um diplomatische Konventionen oder seine eigenen Reden nicht schert und immer für eine Überraschung gut ist. Zudem scheint er auf eine Art persönlicher Spitzen-Diplomatie mit den Reichen und Mächtigen zu bauen, mit denen er auch sein eigenes Kabinett bevölkert. Dort dürfte die überraschende Rolle des auch bei den Kindern Trumps denkbar unbeliebten Lewandowski Missfallen auslösen. Gleiches gilt vermutlich für die Eigner und die Redaktion der New York Times, die Trump für eine angebliche unfaire Berichterstattung ständig mit Schmähungen und Drohungen überschüttet. [AM]

