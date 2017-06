Trump-Anwalt Kasowitz hat gute Kontakte nach Moskau

US-POLITIK

12. Juni 2017

Mit Marc Kasowitz hat Donald Trump einen Vertrauten aus schweren Zeiten als Rechtsberater in der Affäre um russische Interventionen in den Präsidentschaftswahlen bestellt. Doch Kasowitz arbeitet gleichzeitig für Mandanten mit einem direkten Draht in den Kreml.

Der Jurist Marc Kasowitz gilt in New York als hart und nervenstark. Während der 1990er Jahre hat er Donald Trump bei dessen Überlebenskampf nach dem Fiasco im Casino-Geschäft in New Jersey beraten und mit zu Trumps Überleben als Unternehmer beigetragen. Diese Leistung hat dem Enkel polnisch-jüdischer Immigranten nun ein historisches Mandat eingebracht: Kasowitz steht Trump als persönlicher Anwalt in der Affäre um russische Interventionen in die US-Präsidentschaftswahlen bei. Kasowitz agiert damit separat von der im Weissen Haus etablierten Rechtsabteilung des Präsidenten.

In dieser Funktion hat er am letzten Donnerstag den ehemaligen FBI-Chef James Comey nach dessen Anhörung im US-Senat als Lügner attackiert: Trump habe Comey weder ein Loyalitäts-Versprechen, noch die Einstellung der FBI-Ermittlungen gegen Michael Flynn abgefordert, den Trump wegen dubioser Kontakte zu Moskau Ende Januar als Sicherheitsberater entlassen hatte. Selbst in der republikanischen Partei fanden sich anschliessend nur wenige Stimmen, die Kasowitz bei dieser Aussage zustimmen wollten.

Dafür meldete die «Washington Post», dass der Jurist seit vielen Jahren auch russische Klienten vertritt. Dazu zählen der eng mit Wladimir Putin befreundeten Oligarchen Oleg Deripaska und die staatseigene Sberbank. Deripaska steht seit über einem Jahrzehnt auch in Kontakt mit Paul Manafort, der Trump ebenfalls während der Casino-Probleme in New Jersey beraten hat. Manafort war im Sommer 2016 Wahlkampf-Manager von Trump.



Die Sberbank war 2013 Sponsor der von Trump ausgerichteten Miss-Wahlen in Moskau. Zu dem Führungsteam des Finanzinstitutes gehörte seinerzeit der bei dem russischen Geheimdienst FSB ausgebildete Sergey Gorkov. Der ist inzwischen zum Chef der Kreml-nahen Vnesheconombank avanciert und machte vor einigen Wochen Schlagzeilen, nachdem sein Geheimtreffen mit Trumps Schwiegersohn und Berater Jared Kushner im Dezember bekannt geworden war (Link).

Daneben geniesst Kasowitz laut der «New York Times» zwar als alter Freund und Helfer das Vertrauen von Trump. Aber er hat kaum Erfahrung in politischen Fällen und ist mit den juristischen Feinheiten im Umkreis der Russland-Untersuchungen nicht vertraut (Link). Dieser Mangel an Kenntnissen mag aggressive und womöglich regelwidrige Aktionen von Kasowitz erklären.

Der 64-Jährige erwägt angeblich die Einrichtung eines «Kampagnen-Hauptquartiers» im Weissen Haus, um Trump in den Russland-Ermittlungen zu entlasten. Daneben soll er geltendes Recht verletzen, indem er Gespräche mit Untergebenen und Beratern von Trump über die Kreml-Investigationen führt. Diese müssten eigentlich selbst persönliche Anwälte anheuern und aus eigener Tasche bezahlen: Schliesslich könnten die Interessen von Trump-Mitarbeitern im Lauf der Russland-Ermittlungen durchaus in andere Richtungen gehen, als die ihres Chefs.

Immerhin laufen dafür bereits vier Untersuchungen im US-Kongress, während das FBI Anfang 2016 initiierte Ermittlungen fortsetzt. Gleichzeitig nimmt der Mitte Mai vom Justizministerium eingesetzte ex-FBI-Chef Robert Mueller derzeit seine Arbeit als unabhängiger Investigator auf. [AM]