Trotz politischem Druck keine Lösung in Sicht.

IN KÜRZE

11. Oktober 2017

Die Diskussion um den Standort der Jüdischen Schule Zürich (JSZ) geht in die dritte Runde.

EKZ-Sprecher Noel Graber informierte tachles darüber, dass im September ein Treffen zwischen der EKZ und der JSZ stattgefunden habe. Eine konkrete Lösung allerdings noch ausstehe. Auf Nachfrage von tachles erklärte der Kommunikationsunternehmer Sacha Wigdorovits in seiner Funktion als Vertreter der JSZ, dass an dem Treffen zwischen EKZ und der JSZ im September auch Vertreter der Stadt und Kantonsräte, welche die Petition lanciert hatten, teilnahmen (Sonja Rueff – Frenkel, KR FDP, Zürich; und Robert Brunner, KR Grüne, Steinmaur). Gemeinsam werde an einer einvernehmlichen Lösung zur Erhaltung der Schule gearbeitet werden. Wie die Arbeitsgruppen sich zusammensetzten und ob Folgetreffen für Oktober geplant sind wollte Wigdorovits nicht kommentieren. Der befristete rechtsgültig geschlossene Mietvertrag läuft am Schuljahresende 2017/18 aus (vgl. ta 27/17). 103 Kantonsräte haben eine Petition eingereicht mit dem Ziel «Verhandlungen aufzunehmen für einen Abtausch mit einer Liegenschaft im Versorgungsgebiet der EKZ oder auch ausserhalb davon.» Die EKZ war immer verhandlungsbereit. Juristisch ist der Sachverhalt klar, politisch wird Druck ausgeübt. Muss die EKZ sich beugen und einen Eingriff in ihr verfassungsrechtlich garantiertes Eigentumsrecht, welches ein Grundrecht ist, dulden? Das Schweizer Rechtsstaatsprinzip verlangt, dass Grundrechte zu beachten sind. Infolgedessen müsste die EKZ sich nicht an den Verhandlungstisch zerren lassen, sondern könnte den Mietvertrag ohne weitere Diskussion als Eigentümerin des Hauses beenden. Die Noam-Sekundarschule hat ohne Hilfe des Kantonsrats neue Räumlichkeiten gefunden (vgl. tachles 39/17). Bleibt zu hoffen, dass die JSZ eine ebensolche Lösung zum nächsten Schuljahresende findet. [AR]