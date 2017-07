Trennt die Religion von der Politik!

Die neuesten Debatten in Israel um den egalitären Gottesdienst an der Westmauer und das neue Konversionsgesetz veranschaulichen, wie die Politisierung der Religion dem jüdischen Staat schadet. So wurde der mühsam ausgehandelte Kompromiss, der liberalen Juden einen eigenen Bereich bei der Westmauer zur Abhaltung egalitärer (gemischter) Gottesdienste zuwies, unvermittelt annulliert, und gleichzeitig wurde die Verabschiedung eines neuen Konversionsgesetzes in Aussicht gestellt, welches das problematische Monopol des Oberrabbinats in Übertrittsfragen verfestigt. Dies aber wird Tausenden von israelischen Staatsbürgern den Weg zur ersehnten Konversion erschweren oder verunmöglichen. Obwohl diese Entscheidungen religiöse Grundsatzfragen tangieren, handelte Binyamin Netanyahu dabei keineswegs aus Überzeugung, sondern unterwarf sich dem Druck seiner charedischen Koalitionspartner. Auch die im Gegenzug von Vertretern der amerikanischen Reformbewegung eingesetzten Druckmittel sind fragwürdig. So drohen manche mit dem Entzug ihrer politischen oder finanziellen Unterstützung Israels für den Fall, dass die demokratisch gefällten Entscheidungen der israelischen Regierung nicht ihrem Willen entsprechen. Nun sind es aber die Israeli, die das Leben im Nahen Osten in Kauf nehmen, die (hohen) israelischen Steuern bezahlen und ihre Kinder in den Krieg ziehen lassen, und sie und nur sie haben im innenpolitischen Ringen das Sagen. Würden Sektoren der israelischen Gesellschaft jeweils ihre Steuerzahlungen einstellen, sobald ihnen gewisse Regierungsentscheide nicht passen, könnte der Staat den Laden bald zumachen.

Der Staat Israel ist seit seiner Gründung nicht nur ein demokratischer, sondern auch ein jüdischer Staat. Religion und Staat können in Israel nicht laizistisch getrennt, religiöse Symbole und Bräuche nicht aus dem öffentlichen Leben gebannt werden. Doch die Trennung der Religion von der Politik ist ein erstrebenswertes Ziel. Im 21. Jahrhundert hängt die Überlebenskraft der Religionen von deren Verzicht auf politische Macht ab. Die Politisierung der Religion vertieft die Kluft zwischen den religiösen und den säkularen Bürgern Israels und vergiftet die Atmosphäre zwischen orthodoxen und liberalen Juden. Statt politischer Schachzüge brauchen wir einen fairen und respektvollen Umgang mit dem Anderen und eine breitflächig angelegte gesellschaftliche Debatte über den jüdischen Charakter des Staates – wie über den Schabbat im öffentlichen Bereich, die Notwendigkeit ziviler Eheschliessungen und Beerdigungszeremonien, die anstehenden Konversionen Hunderttausender von Einwanderern, die Stellung nicht orthodoxer Strömungen, und die Vertiefung der Beziehungen zu nicht jüdischen Glaubensgemeinschaften. Es soll ein apolitisches Gremium von Vertretern aller anerkannten jüdischen Glaubensrichtungen und säkularen Führungspersonen gebildet werden, die nicht nur die engen Interessen ihres jeweiligen Sektors, sondern das Gesamtwohl der israelischen Gesellschaft im Auge halten. Es geht keineswegs um die Aufgabe der eigenen Überzeugungen, sondern um die Wahrnehmung der pluralistischen Wirklichkeit des jüdischen Volkes, in Israel und in der Diaspora. Kürzlich sagte Rav Shlomo Riskin, der orthodoxe Oberrabbiner von Efrat, der selber niemals in einem egalitären Minjan beten würde, das Judentum im Allgemeinen und die Westmauer im Spezifischen seien zu kostbar, um sie den orthodoxen Strömungen allein zu überlassen.

Die in Israel herrschende Religionsfreiheit ist eine kostbare, im Nahen Osten einmalige Errungenschaft, doch absurderweise gilt diese mehr für Muslime und Christen als für Juden. Die liberalen jüdischen Strömungen werden in Israel benachteiligt. Frauen, die an der Westmauer Tefillin legen oder aus der Thora lesen, werden von charedischen Betern beschimpft und verjagt. Um heiraten zu können, sind säkulare Juden zum Vollzug religiöser Rituale gezwungen, auch wenn sie sich nicht damit identifizieren. Dieser Zustand ist nicht nur menschenrechtlich unhaltbar, er ist auch aus religiöser Sicht katastrophal! Religiöser Zwang macht die Thora verhasst und entweiht den göttlichen Namen («chillul haschem»).

Die Mehrzahl der jüdischen Staatsbürger Israels (einschliesslich zahlreicher Charedim) ist nicht radikal und hält an der Möglichkeit eines gemeinsamen Ethos fest. Erste Schritte in Richtung eines erneuten innerjüdischen Dialogs wurden schon gemacht, insbesondere durch die intensive Zusammenarbeit zwischen Rabbiner Yaakov Meidan, einer führenden Persönlichkeit im nationalreligiösen Lager, und Ruth Gavison, einer Mitbegründerin der Vereinigung der Bürgerrechte in Israel. Ihr Dialog mündete in ein Abkommen, welches der Öffentlichkeit im Jahr 2003 vorgestellt wurde und seither zur offenen Debatte steht.

Viele Grundsatzfragen zur jüdischen Identität des Staates Israel wurden seit der Staatsgründung, unter anderem angesichts der äusseren existentiellen Bedrohungen, unter den Teppich gewischt oder der Willkür politischer Machtkämpfe überlassen. Es ist Zeit, die Fragen rund um die jüdische Identität des Staates Israel den Händen der Politiker zu entreissen und sie mit Mut, von ihren Wurzeln her, im breiten gesellschaftlichen Diskurs anzupacken.

Gabriel Strenger ist klinischer Psychologe, lehrt Psychotherapie an der Hebräischen Universität in Jerusalem und ist als Thora-Lehrer regelmässig im deutschsprachigen Raum unterwegs.