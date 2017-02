Trend nach rechts?

KOBLENZ

Hans Stutz, 3. Februar 2017

Die Themen der nationalistischen Rechten bestimmen oft die Medienaktualität – ihre Vertreter sehen sich vor erfolgreichen Zeiten.

Marine Le Pen vom Front National gibt sich nach ihrer Rede am Kongress der Fraktion Europa der Nationen und der Freiheit im EU-Parlament am vergangenen Sonntag in Koblenz optimistisch.

Koblenz am dritten Januarsamstag. Draus-sen demonstrieren rund 3000 Personen gegen den Kongress der Fraktion Europa der Nationen und der Freiheit im EU-Parlament. In der Rhein-Mosel-Halle beschwören Exponenten von europäischen Rechtaussen- wie Rechtsextremisten-Parteien mit Siegeszuversicht das angebrochene «Jahr der Patrioten», konkret: Erfolge bei den bevorstehenden Wahlen in Frankreich und der Bundesrepublik. Sie fühlen sich bestärkt durch den englischen Volksentscheid für den Brexit, den britischen Ausstieg aus der Europäischen Union (EU) und durch den Wahlerfolg des republikanischen Milliardärs Donald Trump, nun US-Präsident, wie auch durch die knappe Niederlage des FPÖ-Kandidaten Norbert Hofer bei der österreichischen Präsidentenwahl.

Von den Anwesenden lassen sich Exponenten der Alternative für Deutschland (AfD), des französischen Front National, der niederländischen Partei für die Freiheit (PVV) und der österreichischen Freiheitlichen Partei (FPÖ) feiern, dazu kommen noch Vertreter aus Italien und Grossbritannien. Sie verunglimpfen die EU als «Tyrannei» und als «Unterdrücker der Völker». Sie wollen den Zuzug von Flüchtlingen – wie auch die Migration insgesamt – erschweren bis verunmöglichen. Weitgehend einig sind sie sich bei der Verteidigung eines traditionelles Familienbildes und einer nationalen, oft christlich geprägten «Leitkultur». Der holländische PVV-Vorsitzende Geert Wilders allerdings befürwortet die Homo-Ehe. Undenkbar für die katholisch-nationalistische polnische Regierungspartei PiS, die die Nähe zur katholischen Kirche sucht. Sie wollte unlängst ein noch strikteres Abtreibungsverbot durchsetzen, scheiterte aber am grossen Widerstand in der Bevölkerung.

Doch dann beginnen die Unterschiede, am augenfälligsten in der Sozial- und Wirtschaftspolitik. Der Front National agiert als «sozial-patriotische Kraft» und damit als protektionistische Partei, die AfD hingegen folgt einer wirtschaftsliberalen Doktrin, ebenso die österreichische FPÖ. Wie übrigens auch die SVP. Einige AfDler verunglimpften noch vor kurzer Zeit den Front National als «sozialistisch».

Zelebration der Zuversicht

Die Rechtsaussen wollen den Anschein verbreiten, nun seien sie am Zug, da sie angeblich «das Volk» vertreten. Das gelingt gelegentlich bei Abstimmungen wie über den Brexit oder das Minarett-Verbot, von einer absoluten Mehrheit bei Wahlen sind sie jedoch weit entfernt. Selbst wenn sie es zur wählerstärksten Partei schaffen. Die britische UK Independence Party (Ukip) unter Nigel Farage war die grosse Brexit-Gewinnerin und ist im englischen Parlament mit einem einzigen Sitz vertreten, eine Folge des britischen Mehrheitswahlrechtes. Bei der Europawahl im Jahre 2014 im Vereinigten Königreich erreichte die UKIP allerdings 28 Prozent und wurde mit 24 Sitzen stärkste britische Partei. Marine Le Pen, Tochter des Parteigründers Jean-Marie Le Pen, hat vieles getan, um sich von der rechtsextremen Vergangenheit des Front National zu verabschieden. Aber ob ihr das genügend bürgerlichen Respekt einbringt, ist fraglich. Für den zweiten Wahlgang (Stichwahl) bei der Präsidentenwahl in diesem Frühling könnte es reichen – wie 2002 schon für Jean-Marie Le Pen. Sein Gegenkandidat Jacques Chirac erhielt damals über 80 Prozent der Stimmen. Bei den Bundestagswahlen im September 2017 wird die AfD wohl über zehn Prozent der Wählerstimmen erreichen und damit in den Bundestag einziehen, aber dort eine Mauerblümchen-Existenz führen. Sowohl AfD wie Front National kämpfen damit, dass einzelne ihrer Exponenten durch rechtsextremistische oder rassistische Aussagen politisch untragbar werden.

Rechte an der Macht

In einigen europäischen Ländern sind die Parteien von Rechtsnationalisten jedoch an der Macht. In Ungarn fährt Premierminister Viktor Orbán mit seiner Fidesz-Partei einen antiliberalen völkisch-konservativen Kurs. In Polen ist es die Partei des Rechtskatholiken Jarosław Kaczyński, welche 2015 die absolute Mehrheit nur knapp verpasste.

Aber sonst sind die Rechtsnationalisten auf zusammenarbeitswillige bürgerliche Parteien angewiesen. In Dänemark stützt die Dänische Volkspartei als zweitstärkste Partei eine Regierung der Konservativen. Sie ist Themenführerin in der Asyl- und Ausländerpolitik. Die Regierung hat die Sozialhilfe für alle Ausländer markant gesenkt.

Vor kurzem erklärte nun auch in Schweden die Chefin der liberal-konservativ ausgerichteten Moderaten Partei, sie wolle mit den nationalistischen Schwedendemokraten zusammenarbeiten, um die rot-grüne Minderheitsregierung stürzen zu können. In Belgien gelang es hingegen mit einer Abgrenzungspolitik («cordon sanitaire»), den rechtsextremen Vlaams Belang zurückzubinden.

Die Politik der europäischen Länder hat sich strukturell nach rechts verlagert. Seit Ende des Zweiten Weltkrieges war die Auseinandersetzung in den kapitalistischen Ländern durch die beiden Blöcke bestimmt, hie Bürgerliche, dort Linke. In den vergangenen drei Jahrzehnten haben sich nun – auch in den Ländern des ehemaligen Ostblocks – rechtsbürgerliche Bewegung und Parteien etabliert, die den freiheitlichen Staat und die universalistische Geltung der Menschenrechte in Frage stellen. Häufig geht die Verharmlosung rechtsextremistischer Aktionen oder Forderungen damit einher.