Trauer um eine Integrationsfigur

RUSSLAND

25. Dezember 2016

Glinka - Nothelferin jenseits von nationalen und religiösen Differenzen.

Der Absturz einer russischen Militärmaschine vom Typ Tupolew-154, mit der das seit 1928 bestehende Aleksandrow-Ensemble zum russischen Militärstützpunkt in Syrien unterwegs war, hat grosse Betroffenheit ausgelöst. Die 1928 gegründete Musikformation, der inzwischen auch Balletttänzer angehören, hätte für die im Krieg eingesetzten russischen Soldaten zum Jahresende aufspielen sollen. Schon an der Pariser Weltausstellung von 1937 vertrat die renommierte Musik-Kapelle der Roten Armee die damalige UdSSR. Im und seit dem Zweiten Weltkrieg ist sie gegen 1500 Mal aufgetreten zur Aufmunterung und Tröstung in Kriegsgebieten. 1946 wurde mit ihrer Musik in Berlin der sowjetische Sieg gefeiert.

Schock und Trauer sind gross weitum in der Bevölkerung Russlands über das dramatische Ende einer symbolträchtigen Institution und einer kultur-humanitäre Mission.

Am meisten zu Reden gibt aber eine Persönlichkeit, die auf dem Flug mit dabei war: die 54-jährige Menschenrechtsaktivistin und Notfallärztin Jelisaweta Petrowna Glinka. Die beherzte Medizinerin war ursprünglich in die USA ausgewandert, hatte dort eine Zusatzausbildung genossen und fünf Jahre in verschiedenen Spezialkliniken gearbeitet, bevor sie in ihre Heimat zurückkehrte, da ihre Mutter erkrankt war. In Moskau hat sie umgehend ein Zentrum für medizinische Versorgung gegründet, in dem sie und ihre Mitarbeiter Arme, Obdachlose, Kinder und Kriegsversehrte ohne grosse Bürokratie versorgten.

Die Aktivistin Glinka machte keinen Unterschied bei ihren Schützlingen nach Nationalität, Religion oder politischer Zugehörigkeit. Sie half schlicht dort, wo es nottat, auch in vielen Einsätzen in Krisengebieten: Sie hatte in Grozny, im Donbass oder bei den riesigen Waldbränden rund um Moskau mit ihren medizinisch-humanitären Einsätzen gewirkt. Und sie war 2012 auch nach Astrachan geflogen, wo der Kandidat für das Bürgermeisteramt, Oleg Schein, in einen lebensbedrohenden Hungerstreik getreten war. Schein war als Vertreter der regimekritischen Partei Gerechtes Russland gegen den Kandidaten der Putin-Partei Einiges Russland, Michail Stoljarow, angetreten und – mutmasslich wegen Wahlmanipulationen – unterlegen. Um die Regierung im Zentrum zu alarmieren und ihre Aufmerksamkeit auf die Regionen zu lenken, hungerten er und seine Mitstreiter sich fast zu Tode. Auch hier rettete Glinka ohne Rücksicht auf die politische Dimension der Kontroverse sachlich und pragmatisch Leben.

Umgänglich wie sie war, hat die Ärztin Kontakte zu einflussreichen Persönlichkeiten gepflegt und diese Kontakte kategorisch für ihre Schützlinge fruchtbar gemacht, ohne jeden Eigennutz. So vermochte sie medizinische Ausrüstung und Hilfsmittel, und stets auch Medikamente zu organisieren. Mit Medikamenten für Kinder im Syrienkrieg war sie auch jetzt in dem Unglücksflug unterwegs zusammen mit dem Musikensemble und einigen Journalisten. Dass sie selber zum Jahresende ins Kriegsgebiet wollte und sich nicht vertreten liess durch Mitarbeiter, trägt dazu bei, dass sie jetzt als Heldin gefeiert wird. Russland braucht dringend positive Identifikationsfiguren. Die beherzte Frau eignet sich wie kaum jemand sonst für diese Rolle.

Regula Heusser-Markun