Transparenz ist Teil der Demokratie

STANDPUNKT

Valerie Wendenburg, 17. Februar 2017

Basel legt vor: Am Mittwoch hat der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt mit grosser Mehrheit entschieden, die jüdische Gemeinschaft in Basel mit einer Beteiligung der Sicherheitskosten zu unterstützen (vgl. S. 6, 12). Guy Rueff, Präsident der Israelitischen Gemeinde Basel (IGB) zeigte sich gegenüber tachles erleichtert und zufrieden – auch mit Blick auf die Budget-Gemeindeversammlung (GV) am kommenden Mittwoch. Die Sicherheitskosten schlagen hoch zu Buche – der Jahresaufwand liegt bei der IGB für das Geschäftsjahr 2016 bei rund 800 000 Franken. Hinzu kommen jene anderer Institutionen in Kanton. Bei der IGB liegt das budgetierte Defizit, über das am 22. Februar abgestimmt wird, bei 899 000 Franken. Zu hoch, wie die Budget- und Rechnungsprüfungskommission (BRPK) bereits im letzten Dezember befand. Sie hat den IGB-Vorstand dazu aufgefordert, einen zweiten Budgetvorschlag mit Einsparungen und Kürzungen etwa im Sicherheitsbereich einzureichen. Aus diesem Grunde wurde die GV um einen Monat verschoben. In der IGB-Post mit der Einladung zur GV fand sich allerdings nur ein Budget – die angekündigte Variante mit möglichen Einsparungen fehlte. Auf Nachfrage sagte Guy Rueff, die Einsparmöglichkeiten für die Sicherheit würden erst am Abend gezeigt, da man keine Details «herumschicken» könne und «eine reine Zahl nichts aussagen würde». Ralph Weil, Präsident der BRPK, zeigte sich gegenüber tachles ob solcher Ausflüchte gelinde gesagt erstaunt. Er verwies auf die Abmachung, dass der Vorstand bei dieser unklaren Finanzierungslage der GV mit dem Versand des Budgets 2017 eine alternative Sicherheitsvariante einreichen müsse, die die Kosten deutlich reduzieren und vertretbar machen würden. Er wurde noch deutlicher: «Die BRPK hat während der Budgetsitzung in Anwesenheit des Kassiers und des Präsidenten von diesen die Zusicherung erhalten, dass eine zweite Variante an die IGB-Mitglieder verschickt wird», sagte er gegenüber tachles und betonte: «Wir finden es nicht gut, dass die Mitglieder diese Variante nicht studieren können im Sinne der Meinungsbildung.» Gerade aufgrund der «schlechten Erfahrungen» früherer GV, bei denen den Gemeindemitgliedern vor der Versammlung keine transparenten Unterlagen oder Alternativen zugesandt wurden, habe die BRPK gemeinsam mit der IGB vereinbart, dass eine zweite Variante mit zu versenden sei.

Da mag auch die positive Nachricht aus dem Basler Grossrat Guy Rueff und sein Team nicht vor der Tatsache schützen, dass der Vorstand wieder einmal Geschäfte gegenüber der Gemeinde ohne nötige Transparenz und Offenheit vertritt. Am Mittwoch lässt sich zwar leichter über das kleinere Defizit diskutieren. Doch zu denken, dass die Diskussion aufgrund des jüngsten Entscheids des Kantons nun hinfällig wäre, wäre ein Trugschluss. Zum einen ist noch nicht sicher, wie und auf welche Dauer die Unterstützung des Kantons im Detail ausformuliert wird, zum zweiten wird die IGB zumindest einen Teil des Geldes an andere jüdische Institutionen wie zum Beispiel das Jüdische Museum der Schweiz abgeben müssen. Die Debatte über Einsparungen – nicht nur im Sicherheitsbereich – ist nach wie vor nötig, und die Forderung, über die Bücher zu gehen, wahrlich nicht neu. Zumindest sind nun mit der Einladung im zweiten Anlauf Unterlagen über den aktuellen Bestand des Hauses Eden und Argumente für eine Gesamtsanierung beigelegt, so dass die Gemeindemitglieder sich vorab informieren können. Dieses Geschäft sorgte bereits im Sommer für Debatten. Im Interview mit tachles (S. 12) gesteht Guy Rueff eine «mangelhafte» Kommunikation ein. Das Haus Eden ist allerdings nur eines von vielen Beispielen. So ist die Gemeinde schon öfters zurückgerudert, wenn von Seiten ihrer Mitglieder eine Grundsatzdiskussion gefordert wurde. Noch offen ist, ob es neben einem traktandierten Antrag für die Sanierung des jüdischen Friedhofs auch eine Diskussion über das neu geplante gemischt-religiöse Grabfeld geben wird. Der Vorstand möchte das Thema zusammen mit Rabbiner Mosche Baumel ausarbeiten und im Sommer präsentieren. Im Vorfeld waren aber bereits konservative Gegenstimmen zu vernehmen. Es bleibt abzuwarten, inwieweit auch dieses Thema an der GV hochkocht. Darüber hinaus wollen sich gemäss tachles-Recherchen offenbar auch Jugendliche zu Wort melden, die von der Nachricht überrascht wurden, dass der Jugendleiter Dima Schneerson die Gemeinde per Ende April verlassen wird. Guy Rueff indessen hat mit einem Teil des Teams bereits eine weitere Amtszeit angekündigt und stellt sich im Juni erneut zur Wahl. Da bleibt zu empfehlen, dass die Gemeinde vermehrt eingebunden und in wichtigen Geschäften oder Personalentscheidungen offen und transparent informiert wird, wie es sich für eine öffentlich-rechtliche Institution gehört.

Valerie Wendenburg ist Redaktorin der JM Jüdischen Medien AG.