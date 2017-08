MIRIAM GOLDSCHMIDT

Valerie Wendenburg, 25. August 2017

Die deutsche Schauspielerin, Regisseurin und Autorin Miriam Goldschmidt ist vergangene Woche mit 70 Jahren in Lörrach verstorben. Dies teilte ihr Ex-Mann, der Schweizer Schauspieler Urs Bihler, mit. Mit ihm zusammen erarbeitete die 1947 in Frankfurt a. M. geborene Goldschmidt das Stück «Der Dibbuk» von Salomon An-Ski. 1983 und 1989 wurde es am Basler Theater mit Erfolg gespielt. Die Tochter einer Jüdin lernte ihre Eltern nie kennen, wie sie dem Westdeutschen Rundfunk gegenüber preisgab. Sie wuchs zunächst in Heimen, später in einer Adoptivfamilie auf. Anfang der 1970er-Jahre zog es sie nach Paris, wo sie bei Peter Brook tragendes Mitglied des Centre international de créations théâtrales wurde. Theaterregisseur Peter Stein hat sie dort entdeckt und an die Berliner Schaubühne eingeladen. Dort machte sich Goldschmidt mit Stücken wie «Die Neger» und «Kalldewey, Farce» einen Namen. Ausser in Berlin stand Goldschmidt- auch in Darmstadt, München,- Bochum, Basel und Zürich auf der Bühne. Sie lebte seit 15 Jahren in Berlin, war aber in diesem Frühjahr aufgrund ihrer fort-geschrittenen Krebserkrankung in ein Hospiz nach Lörrach gegangen, da ihr Sohn in Basel lebt. Peter Brook schrieb in seinem Nachruf, dass sie stets Tragödie und Komödie ineinander verwoben habe – wie der Alltag es auch tue.