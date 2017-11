Tragödie der Familie

SCARLETT JOHANNSON

3. November 2017

Scarlett Johansson erfuhr von der Tragödie ihrer eigenen Familie im Holocaust erst durch eine TV-Show.

Sie war von Emotionen überwältigt und weinte, obwohl sie sich offenbar vorgenommen hatte, dies nicht zu tun. Die US-amerikanische Schauspielerin wurde als 14-Jährige mit ihrem Part in der Verfilmung des Romans «Der Pferdeflüsterer» mit Robert Redford bekannt und schaffte mit dem Film «Lost in Translation» von Sofia Coppola 2003 den internationalen Durchbruch. Sie erhielt ihre erste Nominierung für den Golden Globe Award an der Seite von Bill Murray. Ihre zweite Nominierung bekam sie für ihre Rolle in dem Film «Das Mädchen mit dem Perlenohrring», in dem sie Griet, die dem Maler Modell steht, spielte. In der Genealogie-Show «Findet eure Wurzeln» erfuhr Johansson, dass ihr Grossonkel und seine Familie während der nationalsozialistischen Besetzung Polens im Warschauer Ghetto umgekommen sind. Johanssons Grossvater verliess Polen und immigrierte in die Vereinigten Staaten, wo er als Krämer in New York arbeitete. Gegenüber dem «People»-Magazin zeigte sie sich nach der TV-Show sichtlich überwältigt und sagte: «Ich fühle mich tiefer verbunden mit dieser Seite von mir, dieser Seite meiner Familie. Das habe ich nicht erwartet.» Johanssons Mutter Melanie Sloan entstammt einer aschkenasischen Familie polnisch-jüdischer Herkunft aus dem New Yorker Stadtbezirk Bronx. [AR]