Tödlich verunfallt

SYLKE TEMPEL

11. Oktober 2017

Mit Sylke Tempel ist vergangene Woche eine renommierte journalistische Stimme und gute Kollegin Opfer des Sturms «Xavier» in Berlin geworden.

Die Chefredakteurin der Zeitschrift «Internationale Politik» (IP) und das Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) galt als ausserordentliche Persönlichkeit in der aussenpolitischen Debatte. Sylke Tempel war während des schweren Sturms getötet worden, der am Donnerstag über Berlin zog. Nach Angaben der Feuerwehr war sie aus ihrem Auto gestiegen, um ein Hindernis aus dem Weg zu räumen. Dabei wurde sie von einem umstürzenden Baum getroffen. Die in Bayreuth geborene Journalistin gab seit 2008 das DGAP-Organ «IP – die Zeitschrift» sowie das «Berlin Policy Journal» heraus. Davor schrieb sie unter anderem für die «Jüdische Allgemeine», das österreichische Magazin «Profil», das Schweizer Magazin «Facts» und den Berliner «Tagesspiegel». Zudem war die 54-jährige Tempel Nahostkorrespondentin der «Woche». Sie berichtete insbesondere über den Oslo- Friedensprozess und während der Ersten und Zweiten Intifada aus Israel und den palästinensischen Gebieten. Sie war auch Buchautorin und Rezensentin und ebenfalls immer wieder Gesprächspartnerin bei Recherchen der Redaktion der JM Jüdische Medien AG. [TA]