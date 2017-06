Todesurteil für Mord an jüdischem Ehepaar

MAROKKO

5. Juni 2017

Gärtner in Casablanca tötet das Paar, für das er gearbeitet hatte.

Ein Gericht der Ersten Instanz verurteilte den Gärtner Mustapha Rerhay, 51, zum Tode weil er im letzten Jahr das in der jüdischen Gemeinde prominente Paar Sam Toledano und Vicky Chetrit ermordet hat, für das der Mann arbeitete. Rerhay zerschnitt die zwei Leichen und verteilte die Stücke in verschiedenen Teilen der Stadt. Überdies stahl der Täter Schmuck und andere Wertgegenstände aus der Wohnung des Paares, weshalb die Polizei von einem finanziell motivierten Doppelmird sprach und nicht von einem Hassverbrechen. Diese Version wird aber von einem Teil der marokkanischen Medien in Abrede gestellt. Vor allem soll die Polizei keine Begründung geliefert haben für die Verstümmelung der beiden Leichen. [TA]