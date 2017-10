«Tinder» bringt Liebesglück für einen Rabbiner

USA-GESELLSCHAFT

23. Oktober 2017

Beim Dating hatte sich sein Beruf allzu oft als Problem für einen junger Rabbiner erwiesen. Dann kamen die Website «Tinder» und der Zufall zu Hilfe.

Probleme, junge Frauen für ein Date zu finden, hatte Rabbiner Andrew Scheer nicht. Dabei waren ihm Websites für ein jüdisches Publikum wie «JSwipe», «JCrush», «JDate» hilfreich. Doch sobald der 31-Jährige seinen Beruf angab, löste sich die romantische Stimmung in peinliche Beklommenheit aus. Das erzählt der Modern-Orthodoxe nun der «New York Times». Scheer ist als Geistlicher für ein Veteranen-Hospital und die Gefängnisse von New York tätig.

Doch vor zwei Jahren hatte der Rabbiner Glück. Er fand auf der (nicht speziell jüdischen) Dating-Website «Tinder» die Information zu Avital Zipper. Technische Probleme verhinderten einen direkten Kontakt, aber schliesslich half Facebook dabei aus. Scheer gab in einer Botschaft auch seinen Beruf an und Zipper reagierte nach kurzem Zögern positiv. Wie sich rasch herausstellte, hatten beide gemeinsame Bekannte und wohnten nur wenige Strassen voneinander entfernt im East Village von Manhattan.

Schon bei dem ersten Treffen entdeckte Zipper und Scheer tiefe Gemeinsamkeiten. Zippers Vater war früh verstorben und Kriegsveteran gewesen. Das erste Date fand 2015 am Tag nach dem «Veterans Day» am 11. November statt. Einige Monate später besuchten Zipper und Scheer das Grab ihres Vaters in ihrer Geburtsstadt Denver. Anschliessend nahm sie die Einladung des Rabbiners zu einer Hannukah-Party in dem berüchtigten Gefängnis auf Rikers Island an. So wurde aus Sympathie rasch eine tiefe Liebe.

Allerdings verlor das junge Paar trotzdem nicht den Kopf und prüfte die Übereinstimmung auf gemeinsamen Reisen und einem Besuch bei der 95-jährigen Grossmutter Zippers in Florida. Jüngst haben die Beiden im Temple Beth El in Cedarhurst, New York, die Ehe geschlossen. [AM]