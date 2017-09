Tiefgang und Coolness

ZÜRICH

Katja Behling , 8. September 2017

Neil Diamond feiert sein 50. Bühnenjubiläum mit einer Welttournee – kommende Woche spielt der US-amerikanische Sänger in Zürich.



Als Neil Diamond 2011 im Zürcher Hallenstadion auftrat – es war sein erstes Schweiz-Konzert seit 22 Jahren –, wurde unter den Tausenden Fans, die ihm zujubelten, auch Superstar Tina Turner gesichtet. Diamonds Karriere umfasste da schon gut ein halbes Jahrhundert. Seine vielen Welthits wie «Cracklin’ Rosie», «Sweet Caroline» und «Beautiful Noise» sind unverwechselbar, seine Baritonstimme ist es auch. In der High School sang Diamond, 1941 auf Coney Island, New York, geborener Sohn einer aus Osteuropa stammenden jüdischen Familie, mit Barbra Streisand im Schulchor. Mit 16 Jahren bekam er zum Geburtstag eine Gitarre, mit 25 landete er 1966 seinen ersten Hit: «Solitary Man». Es folgte eine kometenhafte Karriere mit zahllosen Pop-Klassikern, in denen er Blues, Folksong und Soft-Rock verband. Zudem schrieb er Filmmusiken (darunter zu «Die Möwe Jonathan», «The Jazz Singer»).

Mit über 130 Millionen verkauften Platten ist Diamond heute einer der erfolgreichsten Musiker weltweit. Hinzu kommen die Welthits für andere Interpreten, etwa «I‘m a believer» für die Band The Monkeys. Die grössten Stars sangen Diamonds Songs, Frank Sinatra etwa. Und natürlich Barbra Streisand: Diamonds Duett mit ihr, «You Don’t Bring Me Flowers», wurde in beider Karriere ein Meilenstein. 2005 gelang Diamond, der seine Kompositionen, dem Zeitgeschmack entsprechend, oft in ein bombastisches musikalisches Arrangement verpackt hatte, mit dem überraschend minimalistischen, radikal reduzierten Album «12 Songs» ein sensationelles Spätwerk. Gerade auch in der Schweiz hatte diese Platte, wie ihre drei Nachfolger, enormen Erfolg. Für sein Werk mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Golden Globe, und seit 2011 Mitglied der Rock’n Roll Hall of Fame, erhielt Diamond auch den Sammy Cahn Lifetime Achievement Award, eine der höchsten Auszeichnungen für Songwriter überhaupt. Spätestens da hatte sich zum Image des glitzernden Showstars und charismatischen Live-Performers für ein Millionenpublikum das des Songwriters mit Tiefgang und Coolness gesellt. Bei seiner «50 Years»-Welttournee zeigt der Künstler beide Seiten seines Schaffens. 