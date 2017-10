Theater der billigen Politik

Sie war ein billiger, grober politischer Versuch der Rechten, sich die Errungenschaften des Sechstage- kriegs und die Liebe zum Land unter den Nagel zu reissen – und zur Hölle mit Wahrheit und Fakten.

Eine nationale Zeremonie hätte den Schwerpunkt auf das gelegt, worin wir uns einig sind und was uns vereint, eher als darauf, was uns spaltet und trennt – ganz zu schweigen vom Aufhetzerischen. Eine nationale Zeremonie hätte die Beiträge eines jeden Segments der Gesellschaft an die Besiedlung von Judäa und Samaria beleuchtet und hätte sogar die legitimen Diskrepanzen über Ziele und Mittel thematisiert.

Eine nationale Zeremonie hätte registriert, dass die Leute, die die Israelischen Verteidigungskräfte (IDF) aufgebaut und den Krieg zur Befreiung dieses Teils des Landes geführt hatten, Itzhak Rabin, Haim Bar-Lev, Motta Gur und andere waren (die später zu «Linken» wurden, der Himmel möge uns davor behüten), und dass die Partei, die während eines Jahrzehnts das Siedlungswerk – vor allem aus Sicherheitsüberlegungen – konsolidierte und führte, hauptsächlich die verhasste Arbeits-Verbindung (Maarach) war, die Vorläuferin der Israelischen Arbeitspartei.

Eine nationale Zeremonie hätte Generalmajor Elad Peled am Ehrentisch eingeschlossen, ein Mann, der als Kommandant einer Palmach-Einheit im Alter von 21 Jahren Safed und dann, im Alter von 40 Jahren, ganz Samaria als Kommandant der 36. Division befreit hatte. Dieser weise, bescheidene Man der Tat, der nie eine Beweihräucherung verlangte und sich nie über eine Null- abdeckung seiner Errungeschaften in den Medien beklagte, hat mehr zur Befreiung von Judäa und Samaria beigetragen als alle die Redner und Gäste an der Zeremonie zusammengenommen.

Oder Dalia Rabin, Tochter von Itzhak Rabin, dem IDF-Generalstabschef, der den Sieg leitete und Architekt des Friedens war und der von einem Bösewicht der aufgehetzten extremen Rechten ermordet wurde. Oder Isaac Herzog, der Führer der Opposition und Sohn von Chaim Herzog, dem ehemaligen Chef der militärischen Abwehr und nachmaligen Präsidenten, der die Ängste der Öffentlichkeit vor und während des Krieges in besonderen Auftritten am Fernsehen – damals ein brandneues Medium – zerstreute und als erster Gouverneur des vereinten Jerusalems diente. Oder Hila Elazar-Cohen, die älteste Tochter von Generalmajor David Elazar, der die Eroberung der Golanhöhen vom allerersten Tag des Krieges an verlangt hatte und der diesen vom vierten Tag an leitete.

Eine staatliche Zeremonie hätte die Klarsicht des Allon-Plans für die Westbank und die interne Logik der Errichtung von Siedlungsblöcken, des Baus jüdischer Quartiere in Ostjerusalem und der Gründung von Siedlungen entlang des Jordanflusses mit Lob überschüttet, waren es doch diese Aktionen, die eine nüchterne Sicherheitsperspektive diktierten und die von allen Segmenten der Gesellschaft akzeptiert worden waren. Stattdessen wurde absichtlich die kritische Differenz zwischen den Siedlungsblöcken, in denen 80 Prozent der Siedler wohnen und deren Sicherheitswert wir alle anerkennen, und den isolierten Siedlungen verwischt. Sogar Führer der Siedlungsbewegung geben zu, dass sie nichts zur Sicherheit beitragen, sondern nur existieren, um das religiöse Gebot, der «Besiedlung des Landes» zu erfüllen.

Eine Zeremonie dieser Art fand aber nicht statt, war das Ziel doch, zu trennen und zu betrügen, indem man die Linie zwischen dem verwischt, an das wir alle glauben – Sicherheit zuerst, die Überzeugung, dass die Einheit des Volkes Vorrang hat vor der Einheit des Landes und an die Werte der Unabhängigkeitserklärung –, und dem, was einer hirnrissigen, nationalistischen Agenda dient, die mit einem die Zukunft von uns allen bedrohenden Messianismus beschmutzt ist.

Die wunderbare Geschichte unserer Rückkehr nach Zion und unserer Besiedlung von jenen Teilen unserer Heimat, die für die Sicherung unserer Zukunft essentiell sind, ist eine Fortsetzung der stolzen israelischen Nationalgeschichte. Doch im Bewusstsein der Führung der Rechten ist sie ersetzt worden durch eine wahnsinnige Vision von einem Staat mit einem nicht endenden Bürgerkrieg und «jüdischer Apartheid» – oder als Alternative mit einer arabischen Mehrheit. Der Fokus dieser Vision ist heute die Verunmöglichung jeglicher Chancen auf ein Abkommen mit Vertrauen auf die Zukunft durch isolierte Siedlungen und ein Rezept für eine Katastrophe, die gestoppt werden muss.

Die Gerechtigkeit liegt daher auf der Seite jener, die das Folgende sagen: Wir sind stolz auf unsere Rolle bei der Rückkehr zu jedem Teil des Landes und auf jenes Siedlungswerk, das wesentlich für unsere Sicherheit ist. Gleichzeitig weisen wir den billigen und peinlichen Versuch einer Seite des politischen Spektrums zurück, den Besitz dieser Errungenschaft exklusiv zu beanspruchen. Parallel dazu werden nämlich mit Vorsatz die Unterschiede verwischt zwischen dem grossartigen zionistischen Akt und den Momenten der wundersamen Einheit in dessen Folge einerseits und dem hirnrissigen Nationalismus andererseits, der einen messianischen Traum erweckt hat, dessen Erfüllung das ganze zionistische Werk gefährden würde.

Ehud Barak ist ein israelischer Politiker und ehemaliger General. Er war von 1999 bis 2001 israelischer Ministerpräsident.