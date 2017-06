Teure israelische Drohnen

SCHWEIZ

23. Juni 2017

Der Kauf von sechs israelischen Aufklärungsdrohnen wird für den Bund teurer als erwartet. Währungsbedingt entstehen Mehrkosten von 13,5 Millionen Franken, wie die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) am Dienstag mitteilte. Ob ein Zusatzkredit nötig werde oder ob die Mehrkosten aufgefangen werden könnten, sei noch offen, wie es weiter hiess. Das Parlament hatte für den Kauf der Drohnen einen Verpflichtungskredit von 250 Millionen Franken genehmigt. Die EFK empfiehlt in ihrem am Dienstag veröffentlichten Bericht, dass der Bundesrat den währungsbedingten Mehrbedarf, die verwendeten Projektreserven und allfällige Kreditverschiebungen transparent ausweist, sollte ein Zusatzkredit nötig sein. Sie rät ferner, die steuerlichen Abgaben transparent in der jährlichen Armeebotschaft auszuweisen und das Bundesamt für Rüstung armasuisse bei Beschaffungsgeschäften mit ausländischen Lieferanten anzuweisen, die Informationen entsprechend aufzubereiten. Nach Ansicht der EFK ist im Beschaffungskredit für die Drohnen nicht die gesamte Mehrwertsteuer enthalten, sondern nur diejenige aus dem Inlandsgeschäft. Diese Praxis benachteilige schweizerische Lieferanten, so die EFK. So hätte armasuisse für das gleiche Beschaffungsvorhaben mit einem schweizerischen Lieferanten rund 13 Millionen Franken weniger in das Produkt investieren können. Bereits in der Vergangenheit war die Beschaffung von sechs Drohnen des israelischen Lieferanten Elbit kritisiert worden. Technische Weiterentwicklungen zur Leistungsoptimierung wurden als unnötige Risikofaktoren und «Swissness» bezeichnet. Diese Ansicht aber teilt die EFK nicht: Ihrer Meinung nach könne nicht von einer unnötigen «Swissness» gesprochen werden, heisst es im Bericht.