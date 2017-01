Tests von «David’s Sling» Raketensystem erfolgreich beendet

ISRAEL-USA

26. Januar 2017

Gegen Langstreckenraketen, Drohnen und Cruise-Raketen.

Israel und die USA haben mit Erfolg die Tests für das Raketensystem «Davids Sling» beendet, dass gegen einfliegende Langstrecken- und Cruiseraketen sowie gegen Drohnen zum Einsatz gelangen soll. Das israelische Verteidigungsministerium gab am Mittwoch die Vollendung der fünften Serie der Raketentest bekannt. Die von der Israel Missile Defense Organisation des Direktoriums der Verteidigungsforschung und Entwicklung zusammen mit der US-Missile Defense Agency durchgeführten Tests fanden über dem Mittelmeer statt, wobei die Abschüsse von der Luftwaffenbasis Palmachim getätigt wurden. «David's Sling» soll das System das «Iron Dome» ergänzen, das auf Kurzstreckenraketen spezialisiert ist, sowie das «Arrow»-System, das gegen ballistische Langstreckenraketen eingesetzt wird. Der amerikanische Verteidigungspartner Raytheon arbeitet mit bei «David's Sling», das auch unter dem Namen «Magic Wand» bekannt ist. Partner auf der israelischen Seite sind die staatlichen Rafael Advanced Defense Systems Ltd. «Diese Testkampagne ist ein kritischer Schritt zur Gewährleistung, dass Israel die Kapazität besitzt, sich gegen eine sehr reale und wachsende Bedrohung zu verteidigen», sagte Vize-Admiral Jim Syring, Direktor der US Missile Defense Agency. «Wir bleiben der Unterstützung der Entwicklung eines israelischen Raketenabwehrsystems unverändert fest verpflichtet.» Vor einigen Wochen erhielt Israels Luftwaffe die ersten fortgeschrittenen Abfänger des «Arrow 3»-Raketenabwehrsystems gegen Langstreckengeschosse geliefert, das die USA und Israel gemeinsam entwickeln. [TA]