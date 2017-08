Terroranschlag im Supermarkt

YAVNE

3. August 2017

19-Jähriger sticht auf Angestellten des Geschäfts ein.

Bei der Messerattacke eines 19-Jährigen aus dem Westbank-Palästinenserdorf Yatta wurde am Mittwoch der etwa 40-jährige Angestellte des Supermarktes Shuferlsal in der zentral-israelischen Stadt Yavneh, einem Vorort von Tel Aviv, schwer an Kopf, Nacken und Brust verletzt. Der mutmassliche Täter konnte noch am Ort des Geschehens festgenommen werden, nachdem Augenzeugen ihn angreifen wollte. Er wurde zunächst von den israelischen Sicherheitskräften verhört. Der verwundete Mann sofort nach seiner Ankunft im Kaplan-Krankenhaus in Rechovot operiert. Israelischer Soldaten durchsuchten inzwischen in Yatta das Heim des Angreifers und verhörten die Verwandten des Täters. Am Ort des Geschehens wurden einige Passanten durch Pfefferspray verletzt und erhielten erste Behandlung durch die Notfallequippen, die alarmiert worden waren. Nach Angaben des Shabak-Geheimdienstes hat der Tatverdächtigte keine Eintragungen als Sicherheitsrisiko, doch seine Vernehmung war bis Mittwochnachmittag noch nicht beendet. [TA]