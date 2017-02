Terror-Gesetz bedroht Israel

USA

13. Februar 2017

Eine Washingtoner Kanzlei klagt im Namen von Palästinensern gegen prominente, jüdische Amerikaner und Stiftungen, weil diese angeblich Siedler unterstützen. Betroffen ist neben Jared Kushner auch der neue Israel-Botschafter der USA, David Friedman.

Am Ende der Obama-Präsidentschaft hat der US-Kongress mit starken, überparteilichen Mehrheiten den «Justice Against Sponsors of Terrorism Act» (JASTA) verabschiedet. Das Gesetz ermöglicht 9-11-Opfern Schadensersatzklagen gegen Saudi Arabien als Heimat zahlreicher Attentäter und deren Sponsoren. Überraschend dürfte für die Parlamentarier aber eine Klage der Washington Kanzlei Martin F. McMahon und Associates von Anfang Monat kommen.

In dem ausführlichen Schriftsatz nennt der als Unterstützer palästinensischer Anliegen bekannte Jurist als Angeklagte prominente Amerikaner jüdischer Herkunft wie Sheldon Adelson, den Software-Unternehmer Larry Ellison und Haim Saban, sowie den evangelikalen Pastor John Hagee. Weiter angeklagt wird eine lange Reihe von Stiftungen und Unternehmen wie Volvo, die Bank Leumi oder Motorola. Den Angeklagten wird die Unterstützung israelischer Siedler im Westjordanland vorgeworfen, welche gegen internationales Recht verstiessen und Palästinenser berauben und terrorisieren.

Unter den Beklagten sind auch die «American Friends of Bet El Institutions» und die «Kushner Family Foundation», die seit Jahren Siedlungen unterstützt haben. Führendes Mitglied der «American Friends» ist der neue US-Botschafter und vorherige Anwalt von Donald Trump, David Friedman. Der «Kushner Family» gehört bekanntlich der Schwiegersohn des Präsidenten an, Jared Kushner.

Die Unterstützung von Siedlungen über amerikanische Stiftungen wird in den USA auch steuerlich begünstigt.

Die Betroffenen haben sich bislang nicht zu der Klage geäussert. Die Kläger fordern insgesamt 34,5 Milliarden Dollar an Entschädigung. [AM]