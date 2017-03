Terror-Aktivist erschossen

GAZA

27. März 2017

Hamas macht den Mossad-Geheimdienst verantwortlich.

Mazen Faqha, 38, ein 2011 im Rahmen der Austauschaktion für den entführten IDF-Soldaten Gilad Schalit freigelassene Hamas-Terrorist ist am Freitagabend von zunächst nicht identifizierten Attentätern vor seinem Haus im Quartier Tel el-Hawa in Gaza erschossen worden. Die Mörder hatten eine mit einem Schalldämpfer ausgerüstete Waffe benutzt. Laut einem Bericht des israelische Armeeradios wurde Faqha durch vier Schüsse in den Kopf getötet. Während die Hamas Israel für die Liquidierung verantwortlich machte und Rache schwor, war in Israel keine offizielle Reaktion zu dem Zwischenfall zu vernehmen. Faqha, der wegen der Organisierung eines Selbstmordbombenattentats von Israel mit einer lebenslangen Gefängnisstrafe gebüsst worden war, ist 2011 zusammen mit über 100 anderen palästinensischen Gefangenen im Austausch gegen Schalit – er hatte sich fünf Jahre lang in der Gewalt der Hamas befunden - auf freien Fuss gesetzt worden. An der Beerdigung des Erschossenen nahmen am Samstag tausende von Menschen teil. – Bei dem von Faqha organisierten Attentat waren 2002 in Nord-Israel neun Personen ums Leben gekommen, und 52 weitere wurden verletzt. Noch im gleichen Jahr wurde Faqha in seinem Dorf Toubas in der Westbank von Israel festgenommen. Im Zuge der Austauschaktion für Schalit wurde er in den Gazastreifen abgeschoben. [TA]