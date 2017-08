Tausende von Dokumenten an das amerikanische Holocaustmuseum

ARGENTINIEN

1. August 2017

Aussenministerium von Buenos Aires besorgte den Transfer.



Das argentinische Aussenministerium hat dem United States Holocaust Memorial Museum (USHMM) in Washington zahlreiche Dokumente über den Zweiten Weltkrieg übergeben, wobei einige der Dokumente sich mit den Nazi-Kriegsverbrechen befassen. Bei den überlieferten digitalisierten Kopien der Dokumente handelt es sich meistens um Briefe, Telegramme, Zeitungsartikel, Notizen und Berichte. Alles in allem spricht man von fast 40000 Dokumenten. Ein Abkommen für den Transfer ist in Buenos Aires zwischen Ernesto Gaspari, dem Sekretär für internationale Kooperation, und der Vertreterin der internationalen Organisation USHMM unterzeichnet worden. Die Dokumente sind zwischen 1939 und 1950 vom argentinischen Aussenministerium produziert worden. Unter den Unterlagen befinden sich Kommunikationen zwischen Argentinien und in den Krieg verwickelten Staaten, aber auch Informationen, die von der argentinischen Botschaft in Deutschland geschickt worden waren. Nach dem Weltkrieg war Argentinien ein Zufluchtshafen für Nazis. Adolf Eichmann ist 1960 im Norden von Buenos Aires vom israelischen Geheimdienst aufgespürt und gefangen genommen worden. Mit Erich Priebke lebte dort ein weiterer Nazi-Kriegsverbrecher. Die erste südamerikanische Destination für Holocaustüberlebende war ebenfalls Argentinien, wo sich mindestens 4800 Überlebende niederliessen. Andere gingen nach Brasilien, Paraguay, Uruguay, Panama und Costa Rica. [TA]