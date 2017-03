Tausende protestieren gegen Einberufung in die Armee

JERUSALEM

30. März 2017

Demonstration von Ultraorthodoxen war der vorläufige Höhepunkt von sich über Wochen hinweg erstreckender, oft gewalttätiger, aber publikumsmässig kleinerer Proteste.

In einer Demonstration ihrer Kraft haben am Dienstag tausende ultra-orthodoxer Juden in Jerusalem gegen die Verhaftung von Mitgliedern ihrer Gemeinschaft demonstriert, die sich geweigert hatten, dem an sie ergangenen militärischen Marschbefehl Folge zu leisten. Geistige Anführer der Gemeinschaft haben zur Versammlung aufgerufen, es wurde eine Rednertribüne für die Rabbiner errichtet, und die zentralen Zufahrtsstrasse zum ultra-religiösen Viertel Geula unweit der zentralen Busstation wurden geschlossen. Die Demo war der vorläufige Höhepunkt von sich über Wochen hinweg erstreckender, oft gewalttätiger, aber publikumsmässig kleinerer Proteste. Das Blockieren des Verkehrs und das Anzünden von Mülltonnen gehörten dabei ebenso zum Erscheinungsbild wie das Werfen von Steinen und anderer Objekte gegen die Ordnungshüter. Diese wiederum nahmen immer wieder Verhaftungen von Demonstranten vor. Bei der Kundgebung vom Dienstag trug die Ultras Schilder mit Aufschriften wie «Der Staat Israel verfolgt Juden» oder «Der Marschbefehl – ein Holocaust für die Torahwelt». Laut einem TV-Bericht erklärte die Armee, sie verurteile jegliche Form von Dienstverweigerung. – Ultra-orthodoxe Juden machen rund zehn Prozent der Bevölkerung Israels aus. [TA]