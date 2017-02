Tausende demonstrieren gegen Rassismus und Hauszerstörung

TEL AVIV

6. Februar 2017

Gemeinschaftsaktion von Juden und Arabern.

Nach Angaben der Organisatoren waren es rund 5000 jüdische und arabische Demonstranten, die am Samstagabend gegen Häuserzerstörungen in Kalansua und dem Beduinendorf Umm al-Hiran sowie gegen Schritte zu weitere Demolierungen auf die Strasse gingen. Verschiedene Organisatoren nahmen an diesem ersten Schritt des bürgerrechtlichen Protests von Juden und Arabern teil. Die Reden wurden auf hebräisch und arabisch gehalten, und die Deonstranten wehten sowohl mit israelischen als auch mit palästinensischen Flaggen. Der Abgeordnete Ayman Odeh, Vorsitzender der Gemeinsamen Arabischen Liste, betonte das gemeinsame Vorgehen von Juden und Arabern, die aus allen Teilen des Landes gekommen waren, um gegen die Politik der Angriffe der Regierung gegen die arabische Bevölkerung Israels zu protestieren und für Gleichberechtigung und die Anerkennung der nicht offiziellen arabischen Dörfern einzustehen. Zudem wurde die Bildung einer staatliche Komission zur Untersuchung aller Vorgänge rund um die «brutale Evakuierung von Umm-al-Hiran» gefordert. [TA]