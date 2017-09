Syrische Regierungstruppen haben über 20 Mal Giftgas eigesetzt

UNO-BERICHT

7. September 2017

Seit 2011 gab es 33 Attacken mit Giftgas. 27 von ihnen gehen zu Lasten des Regimes Assad.

Während des syrischen Bürgerkriegs haben die Truppen von Präsident Bashar Assad über zwei Dutzend Mal chemische Waffe eingesetzt. Das erklärten am Mittwoch die UNO-Untersucher von Kriegsverbrechen. So bombardierte im April ein Flugzeug der Regierung Sarin-Gas auf das Dorf Khan Sheikhoun in der Provinz Idlib. Dabei wurden über 80 Zivilisten getötet. Die UNO-Kommission wies auch darauf hin, dass im März in der Gegend von Aleppo bei einem amerikanischen Luftangriff auf eine Moschee in einem Dorf 38 Menschen ums Leben kamen, unter ihnen Kinder, weil die Angreifer in Verletzung der internationalen Gesetzgebung die sich aufdrängenden Vorsichtsmassnahmen nicht ergriffen hätten. In ihrem 14. Bericht seit 2011, dem Ausbruch des syrischen Bürgrkriegs, haben die UNO-Exoperten nach eigenen Angaben bis jetzt 33 Attacken mit chemischen Waffen dokumentiert. 27 von ihnen gehen zu Lasten des Regimes Bashar Assads, einschliesslich sieben allein in der Periode zwischen dem 1. März und dem 7. Juli diesen Jahres. Die Urheber von sechs früheren Angriffen konnten noch nicht definiert werden. Die Regierung Assad dementiert hartnäckig die Benutzung von chemischen Waffen. [TA]