Synagogenattacke «vielleicht antisemitisch»

ULM

18. September 2017

Wochen nach dem Verbrechen modifizierte die deutsche Polizei ihre Ansicht.

Wochen nach den zwei Attacken auf eine Synagoge in Deutschland sagt die Polizei in der Stadt Ulm jetzt, die Motive für das Vebrechen waren möglicherweise antisemitischer Natur. Offizielle der Staatssicherheit untersuchen die Zwischenfälle vom 26. August und 2. September, als einer oder mehrere Täter auf die Fassade der Neuen Synagoge eingeschlagen hatten und sie später mit einer Metallstange rammten. Auf diese Weise brachen sie durch die äussere Mauer durch. Die Reparaturkosten belaufen sich dem Vernehmen nach auf einige tausend Dollar. Letzte Woche erklärte ein Sprecher der Ulmer Polizei, Antisemitismus könne nicht ausgeschlossen werden, doch die Untersuchungen würden sich in allen Richtungen bewegen. Es gab zunächst keine Verdächtigten.

Rabbi Shneur Trebnik erklärte gegenüber deutsch-jüdischen Medien, die Behörden würden Berichte über antisemitische Zwischenfälle für gewöhnlich herunterspielen. Gemeindemitglieder hätten Angst, in den Strassen als Juden erkannt zu werden. Im vorliegenden Fall seien, wie der Rabbiner sagte, lokale Juden darüber aufgeregt, dass niemand, der sah, wie die Attacke sich zutrug, die Polizei alarmierte. Das Bild eines möglichen Täters, der einen einer Metallstange gleichenden Gegenstand trug, wurde am 11. September zusammen mit einer Telefonnummer für potentielle Zeugenaussagen publiziert. Das Bild, das auch zeigt, wie der Mann sich mit zwei weiteren Personen unterhielt, war einer Sicherheitskamera entnommen. Die 2012 eingeweihte Neue Synagoge gehört zur Jüdischen Gemeinde von Württemberg. Im Staat leben nach Angaben des Zentralrats der Juden in Deutschland rund 2800 Juden, die der Gemeinde angeschlossen sind. Rabbi Abraham Cooper, Vize-Direktor des Simon-Wiesenthal-Zentrums in Los Angeles, kritisierte die lokalen Behörden in Deutschland, weil sie den Fall nicht als antisemitisch kategorisiert habe. [TA]